रेलवे ने चलाई एक और समर वेकेशन स्पेशल ट्रेन, MP में रतलाम समेत यहां होगा स्टॉपेज

Ratlam Summer Special Train: गर्मियों के मौसम में ट्रेनों में यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है. ऐसे में ट्रेनों में यात्रियों का दवाब कम करने के लिए रेलवे की तरफ से लगातार समर स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. रेलवे ने एक और स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है. यह ट्रेन बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर व गोरखपुर-बोरीवाली के बीच चलने वाली है. जिसका मध्य प्रदेश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर भी किया जाएगा. ऐसे में महाराष्ट्र की तरफ सफर करने वाले यात्रियों को भी इस ट्रेन का फायदा मिलने वाला है.

रतलाम और नागदा में रुकेगी यह ट्रेन

बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर और गोरखपुर-बोरीवाली के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन का स्टॉपेज एमपी में रतलाम और नागदा रेलवे स्टेशन पर किया जाएगा. गाड़ी संख्या 09157 बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर स्‍पेशल रविवार के दिन यानि 17 मई को 00.30 मिनट पर मुंबई के बांद्रा टर्मिनस से चलेगी. यह ट्रेन अगले दिन 10 बजकर 22 मिनट पर रतलाम रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी और यहां स्टॉपेज लेगी. इसके बाद ट्रेन 11 बजकर 30 मिनट पर नागदा रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएगी. यहां से चलकर ट्रेन सोमवार के दिन 17 बजकर 30 मिनट पर गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं गाड़ी संख्या 09158 जो गोरखपुर-बोरीवली के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन 18 मई को संचालित होगी. यह गोरखपुर से मंगलवार की रात में 20 बजकर 30 मिनट पर चलेगी और 23 बजकर 47 मिनट परर नागदा रेलवे स्टेशन आएगी और 00 बजकर 49 मिनट पर रतलाम रेलवे स्टेशन पर आएगी. जबकि अगले दिन बुधवार को 11 बजकर 30 मिनट पर बोरीबली रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएगी.

समर स्पेशल ट्रेन

भारतीय रेलवे की तरफ से लगातार समर स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. क्योंकि ट्रेनों में यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है. जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में ट्रेनों में यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल सके. इसके लिए लगातार स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. ताकि समय से यात्रियों की यात्रा पूरी हो सके.

ये भी पढ़ेंः PM मोदी की ईंधन बचाने की अपील, CM मोहन यादव ने किया कुछ ऐसा; सादगी की हो रही तारीफ

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!