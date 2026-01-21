बाबा महाकाल की शरण में पहुंचे सुनील शेट्टी, कहा-बेटे आहान और बेटी अथिया के लिए मांगा आशीर्वाद

Border-2 Movie: मशहूर फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी बुधवार को श्रीमहाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने गर्भगृह की चौखट से भगवान महाकाल के दर्शन किए और नंदीहाल में बैठकर विधिवत शिव आराधना की है. इस दौरान मंदिर के पुजारी आशीष गुरु ने पूजन-अर्चन संपन्न कराया. दर्शन के बाद महाकाल मंदिर समिति की तरफ से सुनील शेट्टी को दुपट्टा उड़ाकर और प्रसाद भेंट कर सम्मान किया गया. उनका कहना है कि वह अपने परिवार की सुख-शांति के लिए बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने आए हैं और उन्होंने बाबा का दर्शन लाभ लिया है.

बेटे-बेटी के लिए की प्रार्थना

सुनील शेट्टी ने कहा उनके लिए परिवार का एक साथ रहना और अच्छा स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है. उन्होंने बताया कि इस बार वे विशेष रूप से अपने बेटे आहान की आने वाली फिल्म और बेटी अथिया शेट्टी से जुड़ी फिल्मी गतिविधियों की सफलता के लिए बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने आए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि उनकी बेटी फिल्म की निर्माता और लेखन से जुड़ी भूमिका में है, इसलिए उसके काम को भी लोगों का प्यार और सराहना मिले, यही कामना बाबा महाकाल से की है. सुनील शेट्टी ने कहा कि किसी भी फिल्म की सफलता से कई घरों की रोज़ी-रोटी चलती है, इसलिए वे पूरी फिल्म इंडस्ट्री के हित में भी प्रार्थना करते हैं. अंत में उन्होंने सभी के अच्छे स्वास्थ्य, परिवार की खुशहाली और देश के लिए मंगल कामना करते हुए 'जय श्री महाकाल' के जयघोष के साथ वह रवाना हुए.

बॉर्डर-2 फिल्म में आहान शेट्टी

बता दें कि बॉर्डर-2 फिल्म में सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी अहम भूमिका में है. फिल्म की चर्चा तेज है जो 23 जनवरी को रिलीज हो रही है. बॉर्डर-1 फिल्म में सुनील शेट्टी थे, जिनके किरदार को आज भी सराहना मिलती है. वहीं बॉर्डर-2 में उनके बेटे अहान शेट्टी हैं. ऐसे में फिल्म को लेकर उत्साह नजर आ रहा है. इस सब के बीच उन्होंने उज्जैन के प्रसिद्ध बाबा महाकाल मंदिर में पहुंचकर बेटे की सफलता के लिए प्रार्थना की है.

खास बात यह है कि सुनील शेट्टी का पूरा परिवार बाबा महाकाल का भक्त है. उनकी बेटी अथिया शेट्टी और दामाद भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल भी लगातार बाबा के दर्शनों के लिए आते हैं. केएल राहुल ने हाल ही में उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए थे.

