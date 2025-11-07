Advertisement
उज्जैन तकिया मस्जिद केस में मुस्लिम पक्ष को SC से बड़ा झटका, एमपी हाईकोर्ट का फैसला कायम

Supreme Court on Ujjain Masjid: उज्जैन की तकिया मस्जिद के गिराए जाने के खिलाफ याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी फैसला हाईकोर्ट ने सुनाया है, वह सही है. आइए इस पूरे विवाद के बारे में जानते हैं.

Nov 07, 2025, 06:32 PM IST
मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका!
Takia Masjid Demolition: उज्जैन की तकिया मस्जिद के गिराए जाने के खिलाफ एक दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश से सहमत हैं, जिसने जमीन के अधिग्रहण और मस्जिद को हटाने को सही करार दिया था. बता दें कि मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले कुछ स्थानीय लोगों ने तोड़ी गई मस्जिद को वापस बनाए जाने की मांग की थी. यह भी पता चला है कि यह तकिया मस्जिद महाकाल मंदिर की पार्किंग के लिए अधिग्रहित जमीन के दायरे में आती थी.

वहीं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जमीन का अधिग्रहण कानूनी तरीके से हुआ है. इसके लिए उपयुक्त मुआवजा भी चुकाया जा चुका है. ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश में दखल का कोई औचित्य नहीं बनता है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग पर दायर याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. 

पहले मुआवजा भी दिया जा चुका 
आपको बता दें कि जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यह विध्वंस और भूमि अधिग्रहण कानून के तहत हुआ है. इसके लिए पहले मुआवजा भी दिया जा चुका है. पीठ ने कहा कि वैधानिक योजना के तहत आवश्यक था, मुआवजा दिया गया है. वहीं याचिकाकर्ता पहले ही इस मामले पर हाईकोर्ट में दायर याचिका वापस ले चुके थे, इस लिए अब वे फिर से उसी मुद्दे पर राहत नहीं मांग सकते हैं.

याचिकाकर्ता के वकील की दलील
वहीं याचिकाकर्ता के वकील M. R. शमशाद ने कहा दलील दी, कि हाईकोर्ट का निर्णय गलत था. आगे कहा कि हाईकोर्ट ने कहा कि ने कहा कि व्यक्ति अपने घर या कहीं और भी नमाज पढ़ सकता है. यह तर्क बेहद अनुचित है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हाईकोर्ट ने सही फैसला सुनाया है. याचिका वापस ली गई थी और मुआवजा भी दिया जा चुका है. जब शमशाद ने का कि मुआवजा अनधिकृत लोगों को दिया गया, तो कोर्ट ने कहा कि इसके लिए आपके पास अधिनियम के तहत उपाय उपलब्ध हैं. 

(रिपोर्टः अनिमेश सिंह, उज्जैन)

