Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

महाकाल मंदिर के गर्भगृह में VIP दर्शन पर SC की बड़ी टिप्पणी, 2023 से बंद है आम लोगों की एंट्री

Mahakal Mandir Gravgrah: बाबा महाकाल मंदिर के गर्भग्रह में एंट्री के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका वापस ले ली गई है. इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ी टिप्पणी की है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 27, 2026, 02:36 PM IST
बाबा महाकाल मंदिर
बाबा महाकाल मंदिर

Ujjain News: उज्जैन के प्रसिद्ध बाबा महाकाल मंदिर के गर्भग्रह में एंट्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए सुनवाई से इंकार कर दिया है, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका को वापस ले लिया है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में  हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट का कहना है कि बाबा महाकाल के दरबार में कोई वीआईपी नहीं है, लेकिन गर्भग्रह में किसे प्रवेश मिलेगा इसके लिए मंदिर प्रसाशन समिति और उज्जैन कलेक्टर को अधिकार दिया गया है. 

सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इंकार

उज्जैन के महाकाल मंदिर के गर्भगृह में सभी भक्तों को वीआईपी और आम जनता के भेदभाव के बिना दर्शन , पूजा और जलाभिषेक  के सामान अधिकार की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है. इस याचिका में कहा गया था कि मंदिर की प्रशासनिक समिति वीआईपी भक्तों को पूजा के लिए अनुमति दे रही है, जबकि सामान्य भक्तों को 2023 से ही इसकी इजाजत नहीं है.समिती को इस तरह के भेदभाव की इजाजत नहीं दी जा सकती. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा महाकाल के सामने कोई वीआईपी नहीं है, पर गर्भगृह में कौन जाएगा या नहीं, यह कोर्ट तय नहीं कर सकता. यह तय करना मंदिर की प्रशासनिक समिति का काम है. 

हाईकोर्ट का फैसला लागू रहेगा 

कोर्ट के रुख को देखते हुए याचिकाकर्ता ने अर्जी वापस ले ली है. कोर्ट ने इस बात की इजाजत दी कि वो इसको लेकर मंदिर की प्रशासनिक समिति के सामने ज्ञापन दे सकते है. बता दें कि दर्पण अवस्थी के जरिए यह याचिका दायर की गई थी. बता दें कि इस मामले में अब एमपी हाईकोर्ट की इंदौर बैंच का फैसला ही लागू रहेगा, जिसमें उज्जैन कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया है कि वे यह तय कर सकते हैं कि कौन वीआईपी है और कौन नहीं. 

2023 से बंद है आम भक्तों की एंट्री

बता दें कि बाबा महाकाल मंदिर के गर्भग्रह में 4 जुलाई 2023 के बाद से ही आम भक्तों की एंट्री बंद है. क्योंकि उस वक्त मंदिर में भारी भीड़ को देखते हुए गर्भगृह 11 सितंबर 2023 तक बंद किया गया था. लेकिन अब तक गर्भग्रह आम लोगों के लिए नहीं खोला गया है. जिसके बाद कई बार आम लोगों की गर्भग्रह में एंट्री को लेकर मांग उठ चुकी है. लेकिन यह विशेषाधिकार उज्जैन कलेक्टर के पास ही है. बता दें कि महाकाल लोक बनने के बाद से ही मंदिर में भक्तों की संख्या में भारी बढ़ोत्तरी हुई है. लगातार भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए गर्भग्रह खोलने का फैसला नहीं हो पा रहा है. 

फिलहाल ऐसी है व्यवस्था 

बाबा महाकाल मंदिर में 4 जुलाई 2023 पहले भक्तों को 1,500 रुपए की रसीद के कटवाकर गर्भग्रह में दर्शन और पूजा की अनुमति मिलती थी, लेकिन फिलहाल यह बंद है. अभी गणेश मंडप, कार्तिकेय मंडप और नंदी हॉल से भक्तों को दर्शन कराए जाते हैं. हालांकि कई वीआईपी अभी भी मंदिर के गर्भग्रह में जाकर ही दर्शन करते हैं, लेकिन आम लोगों की एंट्री गर्भग्रह में बंद है. 

ये भी पढ़ेंः सिंहस्थ-2028 से पहले शिप्रा शुद्धिकरण की पहल, 900 करोड़ की परियोजना बदलेगी तस्वीर

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Mahakal Mandir Ujjainmahakal mandir gravgrahujjain news

