'TMKOC' के आत्माराम भिड़े को कैसे मिला था शो में रोल? उज्जैन में खोला बाबा महाकाल से जुड़ा राज

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Bhide: TMKOC शो के मंदार चंदवाडकर ने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन कर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया. इस दौरान उन्होंने अपने जीवन से जुड़ा एक खास अनुभव साझा करते हुए बताया कि महाकाल के दर्शन के बाद ही उन्हें मशहूर टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम करने का मौका मिला था.

मंदार चंदवाडकर ने कहा कि वह तीसरी बार बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं और यह स्थान उनके लिए बेहद खास है. उन्होंने बताया कि महाकाल दर्शन के बाद जब वह इंदौर गए थे, तभी उन्हें ऑडिशन के लिए फोन आया. ऑडिशन देने के बाद उनका चयन हो गया और यहीं से उनके करियर की नई शुरुआत हुई.

'भिड़े' के नाम से जानते हैं लोग

उन्होंने कहा कि लोग उन्हें उनके असली नाम से कम और 'भिड़े' के नाम से ज्यादा जानते हैं. यह प्यार और पहचान बाबा महाकाल के आशीर्वाद का ही परिणाम है. मंदार ने दर्शकों का आभार जताते हुए कहा कि पिछले 18 वर्षों से उन्हें लोगों का लगातार स्नेह मिल रहा है.

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मंदिर को लेकर क्या बोले भिड़े?

मंदार चंदवाडकर की पत्नी स्नेहल चंदवाडकर ने भी महाकाल मंदिर की व्यवस्थाओं की सराहना की. उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए दर्शन व्यवस्था काफी अच्छी बनाई गई है. कहीं भी धक्का-मुक्की जैसी स्थिति नहीं दिखी और हर व्यक्ति को सहज तरीके से दर्शन का मौका मिल रहा है. उन्होंने कहा कि मंदिर प्रशासन ने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि आगे और पीछे खड़े सभी श्रद्धालुओं को बराबरी से दर्शन हो सकें.

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