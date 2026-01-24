Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

तराना में शांति...नई बाखल में हुडदंग मचाने वालों पर एफआईआर दर्ज, जानिए पूरा अपडेट

Tarana Violence Update: उज्जैन के तराना में हुए उपद्रव के बाद हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं और पुलिस की मौजूदगी में बाजार फिर से खुल गए हैं. पथराव और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है, जबकि अब तक कुल 25 आरोपियों पर कार्रवाई की जा चुकी है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 24, 2026, 09:48 PM IST
Ujjain Violence Update
Ujjain Violence Update

Ujjain Violence Update: उज्जैन के तराना में गुरुवार की शाम से मचा कोहराम शनिवार दोपहर तक थमता नजर आ रहा है. आज पुलिस की मुस्तैदी के बीच बाजार खुला और दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही शुरू होते ही हालात सामान्य होने लगे. जिन सड़कों पर अब तक सिर्फ पुलिस नजर आ रही थी, वहां आम लोग भी दिखाई देने लगे. कोई किराने की दुकान से जरूरी सामान खरीदता दिखा तो कहीं अन्य वस्तुओं की खरीदी-बिक्री होती नजर आई. तराना में हालात सामान्य होने लगे हैं, लेकिन इसी बीच जुम्मे की नमाज के बाद नई बाखल क्षेत्र के लोगों ने थाने पहुंचकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की.

इस पर पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ नामजद प्रकरण दर्ज कर लिया है. तराना थाना के सहायक उप निरीक्षक उपेंद्र सिंह यादव ने बताया कि नई बाखल जवाहर मार्ग क्षेत्र में रहने वाली शक्ति बाला जोशी सहित अन्य लोग थाने पहुंचे. उन्होंने शुक्रवार दोपहर अपने घरों के बाहर हुए पथराव और बाहर खड़ी गाड़ियों में की गई तोड़फोड़ को लेकर पुलिस को सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराए और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की.

इन लोगों पर केस
स्थानीय लोगों का कहना है कि उपद्रव मचाने के लिए उनके घरों पर पत्थर फेंके गए और गाड़ियां तोड़ी गईं. उस समय सभी लोग घर के अंदर थे, यदि दरवाजे खुले होते तो किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका थी. इस मामले में पुलिस ने नावेद निवासी तकिया मोहल्ला, सोहेल, रिहान, जीके उर्फ गोलू मॉडल, मोहसिन, तोहिद सहित अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 191(1)(2), 324(4), 296(बी), 125 के तहत प्रकरण दर्ज किया है.

25 लोगों पर FIR
बताया जा रहा है कि इस एफआईआर से पहले भी तराना थाने में 19 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं. अब तक कुल 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.

रिपोर्टः अनिमेष सिंह, उज्जैन

