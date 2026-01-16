Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

बाबा महाकाल की शरण में टीम इंडिया के कोच, भस्म आरती में शामिल, 18 जनवरी इंदौर में मुकाबला

Baba Mahakal Bhasma Aarti: टीम इंडिया के हेड कौच गौतम गंभीर ने शुक्रवार को उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए. उन्होंने नंदी हाल में बैठकर भस्म आरती के दर्शन किए.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 16, 2026, 08:39 AM IST
बाबा महाकाल की शरण में गौतम गंभीर
बाबा महाकाल की शरण में गौतम गंभीर

Gautam Gambhir Arrived in Ujjain: टीम इंडिया 18 जनवरी को इंदौर में न्यूजीलैंड भिड़ेगी, जिसके लिए टीमें इंदौर पहुंच चुकी है. वहीं टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर ने शुक्रवार को उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिाय और वह भस्म आरती में शामिल हुए. उन्होंने नंदी हॉल में बैठकर बाबा की भस्म आरती के दर्शन किए और फिर बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की. इस दौरान उनके साथ टीम इंडिया के बेटिंग कोच शीतांशु कोटक भी शामिल रहे. वहीं गुरुवार को ही रात के वक्त उज्जैन पहुंच गए थे और सुबह भस्म आरती में शामिल हुए. 

टीम इंडिया की जीत की प्रार्थना 

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज 1-1 से बराबरी पर है, ऐसे में इंदौर में 18 जनवरी को होने वाला तीसरा मुकाबला निर्णायक रहेगा, जो यह मैच जीतेगा सीरीज उसी के नाम होगी. ऐसे में गौतम गंभीर ने जीत की प्रार्थना की है. वह करीब 2 घंटे तक भस्म आरती में शामिल रहे. गौतम यहां से इंदौर के लिए रवाना होंगे क्योंकि भारतीय टीम आज प्रैक्टिस शुरू करेगी. वहीं उज्जैन में गौतम गंभीर और शीतांशु कोटक का सम्मान भी किया. मंदिर समिति के लोगों ने उनसे मुलाकात की और उन्हें अंग वस्त्र और बाबा महाकाल का छाया चित्र देकर स्वागत किया. 

आरती के बाद गौतम गंभीर ने देहरी से भगवान महाकाल के दर्शन किए और बाबा को जल अर्पित किया. इसके बाद वह मंदिर में थोड़ी देर तक रुके रहे. बता दें कि इससे पहले भी गौतम गंभीर अपने पूरे परिवार के साथ बाबा महाकाल के दर्शनों के लिए पहुंचे थे. गंभीर कुल चार बार बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हो चुके हैं, जिससे उनकी बाबा के प्रति आस्था को समझा जा सकता है, वह जब भी इंदौर के दौरे पर आते हैं तो उज्जैन आते हैं. 

फिर आऊंगा 

बाबा महाकाल के दर्शनों के बाद गौतम गंभीर ने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि उन्हें बाबा के दर्शन हुए हैं. बाबा महाकाल जब-जब बुलाएंगे वह दर्शन करने जरूर आएंगे. उन्होंने इस दौरान मंदिर में चल रही व्यव्स्थाओं की तारीफ भी की है. बता दें कि इंदौर और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले तीसरे मुकाबले के लिए टीम इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम इंदौर पहुंच चुकी है. जो रविवार के दिन निर्णायक मुकाबला खेलेगी. ऐसे में दो दिन टीम इंडिया इंदौर में प्रैक्टिस करेगी.

gautam gambhir, Baba Mahakal Bhasma Aarti, ind vs nz indore match

