टीम इंडिया की जीत के जश्न में विवाद, उज्जैन में 2 समुदायों में मारपीट; जमकर चले लाठी-डंडे, कई लोग घायल

World Cup Victory Celebration Dispute (अनिमेष सिंह): भारतीय क्रिकेट टीम ने रविवार को अहमदाबाद में खेले गए आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर खिताब पर कब्जा कर लिया. टीम इंडिया की जीत के बाद देशभर में जश्न का माहौल है, लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश के उज्जैन में जीत का जश्न मनाने के दौरान विवाद हो गया और 2 समुदायों में जमकर मारपीट हुई. उज्जैन के चिमनगंज थाना क्षेत्र स्थित राज रॉयल कॉलोनी में रविवार रात दो समुदायों के बीच विवाद बढ़ने के बाद जमकर लाठी-डंडे चले, जिसमें कई लोग घायल हो गए. घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया.

क्यों और कैसे शुरू हुआ विवाद?

पुलिस से मिली जानकरी के अनुसार, उज्जैन के चिमनगंज थाना क्षेत्र स्थित राज रॉयल कॉलोनी में टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाते समय दो पक्षों के बीच विवाद हो गया. भारत के मैच जीतने के बाद कुछ लोग पटाखे फोड़ रहे थे, इसी बात को लेकर दो युवकों के बीच कहासुनी हो गई और देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया. चिमनगंज थाना प्रभारी गजेंद्र पचोरिया ने बताया कि भारत की जीत के बाद पटाखे फोड़ने की बात को लेकर दो युवकों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हो गई. पुलिस ने घायलों का मेडिकल करा दिया है और मामले में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

देवास में पुलिस पर पटाखे फेंके, पुलिस के 2 जवान जख्मी

भारतीय क्रिकेट टीम के टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद मध्य प्रदेश के देवास में भी रविवार रात जश्न के दौरान झड़प हो गईं. देवास में जीत के जश्न के दौरान सयाजीद्वार पर लोग रंग-गुलाल उड़ा रहे थे, तिरंगा लहरा रहे थे और आतिशबाजी कर रहे थे. इसी दौरान कुछ युवकों ने जलते पटाखे भीड़ पर फेंकना शुरू कर दिए, जिससे अफरा-तफरी मच गई. पटाखों से निकली चिंगारी से उज्जैन से आए सुरक्षा बल के दो जवान आशीष यादव और सुरेंद्र श्रीवास जख्मी हो गए. सुरेंद्र को मुंह और सिर पर चोट लगी है. दोनों को जिला अस्पताल में इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है. इसी दौरान सीएसपी सुमित अग्रवाल के कान के पास एक बम फटा, जिसके चलते एमजी अस्पताल में उनका चेकअप कराया गया. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा. 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है और सीसीटीवी कैमरों से बाकी उपद्रवियों की पहचान की जा रही है.

जश्न का माहौल, टॉवर चौक पर उमड़ा लोगों का सैलाब

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले में इंडिया टीम की शानदार जीत के बाद पूरे देश की तरह उज्जैन में भी जश्न का माहौल देखने को मिला. महाकाल की नगरी उज्जैन में हजारों क्रिकेट प्रेमी शहर के टावर चौक चौराहा पर इकट्ठा हुए. लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर टीम इंडिया की जीत का उत्सव मनाया. इस दौरान युवाओं और क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला.

टॉवर चौक चौराहे पर लोगों ने जमकर बम-पटाखे फोड़े और आतिशबाजी की. भारत की ऐतिहासिक जीत की खुशी में लोग सड़कों पर उतर आए और 'टीम इंडिया जिंदाबाद', 'भारत माता की जय' के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा. क्रिकेट प्रेमियों ने एक-दूसरे को बधाई दी और मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की. देर रात तक टॉवर चौक पर जश्न का माहौल बना रहा और शहरवासियों में टीम इंडिया की जीत को लेकर भारी उत्साह दिखाई दिया.

भारत ने लगातार दूसरी बार खिताब पर किया कब्जा

बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम ने लगातार दूसरी बार आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप खिताब पर कब्जा किया है. टीम इंडिया ने इससे पहले साल 2024 में भी आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया था. अहमदाबाद में रविवार को खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से मात देकर खिताब पर कब्जा किया. टीम इंडिया ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 255 रनों का स्कोर बनाया और फिर न्यूजीलैंड की टीम को 19 ओवर में 159 के स्कोर पर समेट दिया.