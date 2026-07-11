'पुजारियों के लिए बिना जेब वाली ड्रेस कोड हो अनिवार्य', रविंद्र पुरी के बयान पर भड़का पुजारी महासंघ, महेश पुजारी ने दिया तीखा जवाब

अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि मंदिरों और सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिशें की जाती हैं. उनका कहना है कि जहां चोरी या गड़बड़ी हुई है, वहां दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पूरे पुजारी समाज और मंदिरों को बदनाम करना उचित नहीं है. रविंद्र पुरी ने बताया कि हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में पुजारियों की वेशभूषा में जेब नहीं रखने का फैसला किया गया है. उनका कहना है कि श्रद्धालुओं की ओर से दी जाने वाली दक्षिणा सीधे दानपेटी में जाए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे. उन्होंने यह भी कहा कि पुजारियों की आवश्यक जरूरतों और वेतन की व्यवस्था ट्रस्ट द्वारा की जानी चाहिए, ताकि उन्हें सीधे पैसे लेने की जरूरत न पड़े.