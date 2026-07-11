'पुजारियों के लिए बिना जेब वाली ड्रेस कोड हो अनिवार्य', रविंद्र पुरी के बयान पर भड़का पुजारी महासंघ, महेश पुजारी ने दिया तीखा जवाब

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मंदिरों में पुजारी और कर्मचारी बिना जेब वाली यूनिफॉर्म लागू करने की बात पर नया नया विवाद शुरू हो गया है. अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र पुरी के बयान के बाद पुजारी महासंघ के महेश पुजारी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क रखे हैं.
अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि मंदिरों और सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिशें की जाती हैं. उनका कहना है कि जहां चोरी या गड़बड़ी हुई है, वहां दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पूरे पुजारी समाज और मंदिरों को बदनाम करना उचित नहीं है. रविंद्र पुरी ने बताया कि हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में पुजारियों की वेशभूषा में जेब नहीं रखने का फैसला किया गया है. उनका कहना है कि श्रद्धालुओं की ओर से दी जाने वाली दक्षिणा सीधे दानपेटी में जाए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे. उन्होंने यह भी कहा कि पुजारियों की आवश्यक जरूरतों और वेतन की व्यवस्था ट्रस्ट द्वारा की जानी चाहिए, ताकि उन्हें सीधे पैसे लेने की जरूरत न पड़े.
पुजारी महासंघ ने किया विरोध
वहीं, इस बयान पर पुजारी महासंघ के महेश पुजारी ने कड़ी आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि शिव मंदिरों में पुजारी चोला पहनकर पूजा करते हैं, इसलिए कुर्ते में जेब हटाने जैसी बात व्यावहारिक नहीं है. उन्होंने रविंद्र पुरी के बयान को अनुचित बताते हुए कहा कि इससे पुजारी समाज का अपमान हुआ है. महेश पुजारी का कहना है कि जिन मंदिरों में चोरी या वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं, वहां पुजारियों की नहीं बल्कि संबंधित ट्रस्ट, प्रबंधन, अधिकारियों या कर्मचारियों की भूमिका की जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि बिना किसी आधार के पूरे पुजारी समाज को कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं है.
क्या है पूरा विवावद?
बता दें कि, अयोध्या के राम मंदिर और मध्य प्रदेश के आगर-मालवा में नलखेड़ा बगलामुखी मंदिर में दान चोरी के मामले में अब एक नई बहस छिड़ गई है. उज्जैन आए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी महाराज और महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद ने एक अहम सुझाव दिया. उन्होंने सुझाव दिया कि बड़े मंदिरों के पुजारी और कर्मचारी बिना जेब वाली यूनिफॉर्म पहनें और सभी के लिए एक जरूरी ड्रेस कोड लागू किया जाए. उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि ड्यूटी पर आते या जाते समय कर्मचारियों की मेटल डिटेक्टर से जांच की जाए. ऐसी व्यवस्था से दान की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता आएगी, विवाद कम होंगे और भक्तों का भरोसा और मजबूत होगा.
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