उज्जैन में चोरों के चक्कर में चक्का जाम, 35 लाख की मोबाइल चोरी; CCTV में दिखे ऑटो वाले बदमाश

उज्जैन । नई सड़क स्थित एक मोबाइल शॉप में सनसनीखेज चोरी हो गई. बदमाश दुकान की शटर पुलिंग कर लाखों रुपए के मोबाइल चुरा ले गये. वारदात से नाराज व्यापारियों ने चक्का जाम कर दिया. वहीं, इसकी खबर मिलने पर सीएसपी राहुल देशमुख ने मौके पर पहुंचे और आश्वासन देकर जाम खुलवाया.

दरअसल, उज्जैन में चोरी की यह सनसनीखेज वारदात खराकुआ थाना क्षेत्र के नई सड़क स्थित अरिहंत मोबाइल शॉप में हुई. जहां, बीती रात अज्ञात बदमाश दुकान की शटर पुलिंग कर अन्दर घुसे और काउंटर में रखें कीमती मोबाइल चुरा ले गये. घटना का पता आज सुबह उस वक्त लगा जब दुकान मालिक दुकान खोलने पहुंचा. इसके बाद खराकुआ पुलिस को सूचना दी गई.

चोरों के चक्कर में चक्का जाम

इस वारदात से नाराज व्यापारियों ने सड़क पर उतर कर चक्काजाम कर दिया. जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप्प हो गई. कई लोग इस जाम में फंस गए और परेशान होते नजर आए. इसी के साथ-साथ स्कूल बच्चों से भरी हुई बस भी जाम में फंसी रही. जिसमें बच्चे भी परेशान हुए, व्यापारियों के जाम ने ट्रैफिक की समस्या खड़ी कर दी.. खबर मिलने पर सीएसपी राहुल देशमुख मौके पर पहुंचे और व्यापारियों को आश्वासन देकर जाम खुलवाया.

Add Zee News as a Preferred Source

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश

वहीं, चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हों गई है. जिसमें बदमाश आटो रिक्शा से आते और जाते हुए दिख रहे हैं. दुकान मालिक अजय जैन के मुताबिक बदमाश दुकान से करीब 35 लाख रुपए के कीमती मोबाइल चुरा ले गये है. सीएसपी राहुल देशमुख ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है.

रिपोर्ट- अनिमेष सिंह, जी मीडिया, उज्जैन

ये भी पढ़ें- बैंक अकाउंट फ्रीज करने का दिखाया डर,जांच के नाम पर ठग लिए 42 लाख रुपए,ऐसे दिया अंजाम

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. रायुपर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.