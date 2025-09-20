उज्जैन में चोरों के चक्कर में चक्का जाम, 35 लाख की मोबाइल चोरी; CCTV में दिखे ऑटो वाले बदमाश
Ujjain News: उज्जैन में चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है. जहां एक मोबाइल शॉप से चोरों ने 35 लाख के मोबाइल उड़ा ले गए. इस घटना के बाद से व्यापारियों में नाराजगी देखने को मिली और उसने चक्का जाम कर दिया. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 20, 2025, 06:39 PM IST
उज्जैन । नई सड़क स्थित एक मोबाइल शॉप में सनसनीखेज चोरी हो गई. बदमाश दुकान की शटर पुलिंग कर लाखों रुपए के मोबाइल चुरा ले गये. वारदात से नाराज व्यापारियों ने चक्का जाम कर दिया. वहीं, इसकी खबर मिलने पर सीएसपी राहुल देशमुख ने मौके पर पहुंचे और आश्वासन देकर जाम खुलवाया.

दरअसल, उज्जैन में चोरी की यह सनसनीखेज वारदात खराकुआ थाना क्षेत्र के नई सड़क स्थित अरिहंत मोबाइल शॉप में हुई. जहां, बीती रात अज्ञात बदमाश दुकान की शटर पुलिंग कर अन्दर घुसे और काउंटर में रखें कीमती मोबाइल चुरा ले गये. घटना का पता आज सुबह उस वक्त लगा जब दुकान मालिक दुकान खोलने पहुंचा. इसके बाद खराकुआ पुलिस को सूचना दी गई.

इस वारदात से नाराज व्यापारियों ने सड़क पर उतर कर चक्काजाम कर दिया. जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप्प हो गई. कई लोग इस जाम में फंस गए और परेशान होते नजर आए. इसी के साथ-साथ स्कूल बच्चों से भरी हुई बस भी जाम में फंसी रही. जिसमें बच्चे भी परेशान हुए, व्यापारियों के जाम ने ट्रैफिक की समस्या खड़ी कर दी.. खबर मिलने पर सीएसपी राहुल देशमुख मौके पर पहुंचे और व्यापारियों को आश्वासन देकर जाम खुलवाया.

वहीं, चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हों गई है. जिसमें बदमाश आटो रिक्शा से आते और जाते हुए दिख रहे हैं. दुकान मालिक अजय जैन के मुताबिक बदमाश दुकान से करीब 35 लाख रुपए के कीमती मोबाइल चुरा ले गये है. सीएसपी राहुल देशमुख ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है.

रिपोर्ट- अनिमेष सिंह, जी मीडिया, उज्जैन

ujjain news, crime news, Mobile Theft in Ujjain

