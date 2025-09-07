उज्जैन में शिप्रा नदी पर बने ब्रिज से गिरी कार में थे तीन पुलिसकर्मी, TI का शव मिला, रेस्क्यू जारी

MP News: उज्जैन में शनिवार की रात बड़ा हादसा हुआ था, जिस पर नई जानकारी सामने आई है. दरअसल, उज्जैन से चिंतामन की तरफ जा रही एक कार ब्रिज से नीचे नदी में गिर गई थी, जिसके बाद से ही यहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था. बताया जा रहा है कि कार में तीन पुलिसकर्मी सवार थे, क्योंकि नदी में गिरी इस कार से उन्हेल थाना प्रभारी अशोक शर्मा का शव बरामद किया गया है, जिसके बाद इस बात की जानकारी लगी थी, बताया जा रहा है कि उनके साथ एसआई मदनलाल और कॉन्स्टेबल आरती पाल अभी भी शामिल थी, जो फिलहाल लापता है, ऐसे में उज्जैन में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, खुद उज्जैन के एसपी प्रदीप शर्मा ने मोर्चा संभाल रखा है.

शिप्रा नदी में गिरी थी कार

उज्जैन के पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि तीनों पुलिसकर्मी गुराडिया सांगा गांव के पास एक महिला के लापता होने के मामले की जांच के लिए निकले थे, इसी दौरान उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और वह नदी में गिर गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया. करीब 12 घंटे तक बोट और ड्रोन की मदद से तलाश जारी रही, लेकिन रात को अंधेरा बढ़ने की वजह से रेस्क्यू कार्य को रोकना पड़ा, सुबह 6 बजे फिर से तीनों की तलाश शुरू की गई थी. जिसके बाद सबसे पहले उन्हेल टीआई का शव मिला था. ऐसे में पुलिस आसपास ही ऑपरेशन तेज किए हुए हैं.

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि दो अन्य लापता पुलिसकर्मियों की खोज जारी है और रेस्क्यू टीम हर संभव प्रयास कर रही है. यह दुखद घटना पुलिस महकमे में शोक और चिंता का कारण बनीहै. स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने परिवारों से संपर्क कर मदद का आश्वासन दिया है.

बता दें कि उज्जैन में शनिवार की रात गणेश विसजर्न का कार्यक्रम भी जारी था, ऐसे में पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार सर्चिंग में बनी हुई थी. लेकिन इस घटना के बाद से ही पुलिस महकमें में शौक की लहर है. फिलहाल लापता दोनों पुलिसकर्मियों को खोजने के लिए एनडीआरएफ की टीमें भी लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चला रही हैं.

