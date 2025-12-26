गर्दन में चाकू धंसा था, पर नहीं हारी हिम्मत, 45 किमी दूर सफर कर अस्पताल पहुंचा युवक, बदमाशों ने किया था हमला

Minor Boy Attacked in Ujjain-मध्यप्रदेश के उज्जैन से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मामूली टक्कर के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. उज्जैन से करीब 45 किलोमीटर दूर महिदपुर में बाइक सवार तीन युवकों ने एक नाबालिग पर चाकू से हमला कर दिया. इस हमले में चाकू नाबालिग की गर्दन में फंस गया. गंभीर हालत में, गर्दन में चाकू फंसे होने की स्थिति में ही नाबालिग को उज्जैन लाया गया. यहां उसके इलाज कराया गया.

सीसीटीवी में कैद हुई घटना

यह पूरी घटना मंगलवार रात की है. इस पूरी घटना का वीडियो और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जानकारी के अनुसार, दर्जी बाखल क्षेत्र में किराना दुकान से सामान लेकर अरशान खान और उसका नाबालिग दोस्त वापस अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान सामने से आ रही बाइक से उनकी टक्कर हो गई. इस टक्कर के बाद विवाद हुआ.

गर्दन में फंस गया चाकू

नाबालिग द्वारा सावधानी से चलाने की बात कहने पर विवाद बढ़ गया. देखते ही देखते विवाद और बढ़ गया और मारपीट शुरू हो गई. इसी विवाद के दौरान बाइक सवार युवकों ने नाबालिग पर चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए. इस घटना में चाकू उसकी गर्दन में ही फंसा रह गया. घायल को पहले महिदपुर अस्पताल ले जाया गया, वहां से उज्जैन रेफर किया गया.

तीन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज

इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस ने अरशान खान की शिकायत के आधार पर तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. सीसीटीवी फुटेज में आरोपी नाबालिग पर हमला करते हुए और भागते हुए दिखाी दे रहे हैं. वहीं उज्जैन अस्पताल का भी वीडियो सामने आया है, जिसमें नाबालिग गर्दन में फंसे चाकू के साथ दर्द से कहराता हुई भी नजर आ रहा है. इस घटना के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

