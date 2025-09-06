Chandra Grahan 2025: उज्जैन में चंद्रग्रहण पर बदल गई मंदिरों की टाइमिंग, जानें कौन सा मंदिर कब से कब तक रहेगा बंद

Chandra Grahan 2025 News: उज्जैन । इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को पड़ रहा है, जिसका असर धार्मिक नगरी उज्जैन के मंदिरों में भी देखने को मिलेगा. ग्रहण के कारण मंदिरों की दैनिक दिनचर्या और पूजन व्यवस्था में एक दिन के लिए बदलाव किया गया है. ग्रहण रात 9:58 बजे शुरू होगा और इसका सूतक रविवार दोपहर 12:58 बजे से ही लग जाएगा.

महाकाल मंदिर की पूजन व्यवस्था में बदलाव

चंद्र ग्रहण के कारण महाकाल मंदिर की रात्रि पूजन और आरती के समय में परिवर्तन किया गया है. सामान्य समय के विपरीत, 7 सितंबर की रात्रि को शयन आरती रात 9:00 बजे से शुरू होकर 9:30 बजे तक संपन्न हो जाएगी. जबकि, आम दिनों में आरती का समय रात्रि के 11 बजे होता है. हालांकि, सुबह की भस्म आरती, भोग आरती और संध्या आरती अपने निर्धारित समय पर ही होंगी.

सूतक काल के दौरान भक्त भगवान के दर्शन कर सकेंगे, लेकिन शयन आरती के बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाएंगे. ग्रहण समाप्त होने के बाद, अगले दिन सोमवार को भस्म आरती से पहले मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा. मंदिर को धोने के बाद ही भगवान को शुद्ध स्नान और पूजन कराया जाएगा.

अन्य मंदिरों पर भी ग्रहण का प्रभाव

महाकाल मंदिर के अलावा, शहर के अन्य मंदिरों में भी ग्रहण का असर देखने को मिलेगा. सूतक लगने से पहले यहां पूजन और आरती होगी, जिसके बाद मंदिर के चांदी के द्वार बंद कर दिए जाएंगे. श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश तो कर सकेंगे, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हो पाएंगे.

सांदीपनि आश्रम

भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनि आश्रम और अन्य वैष्णव मंदिरों में भी सूतक काल से पहले पूजन-आरती की जाएगी. सोमवार सुबह शुद्धिकरण के बाद ही नियमित पूजा शुरू होगी.

हरसिद्धि माता मंदिर

शक्ति की नगरी उज्जैन में हरसिद्धि माता मंदिर की दिनचर्या भी बदलेगी. सूतक प्रारंभ होने से पहले माता की पूजा और आरती होगी. सूतक लगने के बाद माता को स्पर्श नहीं किया जाएगा, न ही गर्भगृह में प्रवेश रहेगा। इस दौरान दर्शनार्थी बाहर से ही माता के दर्शन कर सकेंग.

काल भैरव मंदिर

सूतक काल और चंद्र ग्रहण के दौरान भगवान काल भैरव को मदिरा का भोग नहीं लगाया जाएगा.

साल का अंतिम चंद्रग्रहण

यह साल का अंतिम चंद्र ग्रहण है जो भारत में दिखाई देगा, ज्योतिषियों के अनुसार, ग्रहण के समय सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं और भगवान की पूजा भी नहीं की जाती. इस दौरान नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है, खासकर चंद्र मंत्रों का. मंत्रों का जाप सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और मानसिक शांति प्रदान करता है.

