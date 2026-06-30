उज्जैन में दर्दनाक हादसा, सुपरफास्ट ट्रेन की चपेट में आने से शख्स की मौत, शरीर के हुए टुकड़े-टुकड़े

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मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां आज सुबह मक्सी रोड के पास उद्योगपुरी इलाके में उस समय हड़कंप मच गया, जब रेलवे पुल के नीचे एक व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सुपरफास्ट ट्रेन की चपेट में आते ही व्यक्ति का शरीर क्षत-विक्षत हो गया और उसके शरीर के टुकड़े पटरी पर बिखर गए. इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई.
सुपरफास्ट ट्रेन की चपेट में आने से शख्स की मौत
दरअसल, उज्जैन के अलकापुरी इलाके में रहने वाले 46 साल के राजकुमार चौहान रोज की तरह सुबह की सैर पर निकले थे, लेकिन वे ट्रेन हादसे का शिकार हो गए. सुबह 8:00 से 9:00 बजे के बीच एक सुपरफास्ट ट्रेन की चपेट में आने से उनका शरीर बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया. राजकुमार चौहान MPEB में कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे. पुलिस से सूचना मिलने पर उनका परिवार घटनास्थल पर पहुंचा. पुलिस अभी इस बात की जांच कर रही है कि यह घटना आत्महत्या का मामला है या कोई हादसा.
पुलिस कर रही पड़ताल
पुलिस के अनुसार जैसे ही हादसे की खबर मिली, स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मृतक के पास मिले दस्तावेजों या जानकारी के आधार पर परिवार वालों को सूचित किया. परिवार वाले बहुत दुखी हालत में मौके पर पहुंचे और वहां का नजारा देखकर रोने-बिलखने लगे. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की गहराई से जांच कर रही है.
उज्जैन से दूसरी खबर
उधर ट्रैफिक पुलिस उज्जैन शहर में ट्रैफिक को सुचारू बनाने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए लगातार जांच कर रही है. ऐसी ही एक कार्रवाई के दौरान नियमों का उल्लंघन करने और पुलिस की कार्रवाई में सहयोग न करने पर एक ऑटो-रिक्शा चालक के खिलाफ सख़्त कार्रवाई की गई.
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