'जो मिला बाबा की कृपा से मिला...' महाकाल के दरबार पहुंचीं अनुपमा फेम रूपाली गांगुली, भस्म आरती में हुईं शामिल

राज्य चुनें
विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में आए दिन देश की जानी-मानी हस्तियां भगवान शिव का आशीर्वाद लेने पहुंचती हैं. इसी कड़ी में मशहूर टीवी सीरियल अनुपमा फेम रूपाली गांगुली सुबह-सुबह उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार पहुंचीं. उन्होंने मंदिर के नंदी हॉल में बैठकर पारंपरिक भस्म आरती में हिस्सा लिया. इस दौरान सिर पर दुपट्टा ओढ़े हुए, वह पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ महाकाल की पूजा में लीन दिखाई दीं.
महाकाल के दरबार पहुंचीं अभिनेत्री रूपाली गांगुली
भस्म आरती के बाद रूपाली गांगुली ने भगवान महाकाल का जलाभिषेक किया और उनका आशीर्वाद लिया. दर्शन के बाद उन्होंने कहा, "आज मैं जो कुछ भी हूं, वह बाबा महाकाल की कृपा से हूं. जब भी मेरा मन परेशान होता है, मैं यहां आती हूं. भस्म आरती के अनुभव को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता." उन्होंने आगे कहा कि यहां आने से उन्हें आध्यात्मिक शांति और नई ऊर्जा मिलती है. भस्म आरती को एक अद्भुत और अविस्मरणीय अनुभव बताते हुए उन्होंने कहा कि इसकी दिव्यता को शब्दों में पिरोना आसान नहीं है.
2020 में पहली बार महाकाल के दर्शन किए
रूपाली गांगुली ने बताया कि वह पहली बार 2020 में महाकाल गई थीं. इससे पहले वह जनवरी 2024, जनवरी 2025 और लगभग चार महीने पहले भी उज्जैन आईं थीं. तब से वह हर दो महीने में बाबा महाकाल के दर्शन करने की कोशिश करती रही हैं. मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए रूपाली गांगुली ने कहा कि आज उन्हें जो सफलता, सम्मान और पहचान मिली है वह सब सिर्फ बाबा महाकाल के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है.
कार्तिक आर्यन भी पहुंचे थे
बता दें कि बाबा महाकाल मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है. खास बात यह है कि अपना पहला नेशनल अवॉर्ड जीतने के कुछ दिनों बाद एक्टर कार्तिक आर्यन ने आशीर्वाद लेने के लिए उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में अपने माता-पिता के साथ दर्शन किए थे. एक्टर ने मंदिर की आरती में भी हिस्सा लिया. इसके अलावा अक्षरा सिंह, निकितिन धीर, चंदन रॉय और क्रांति प्रकाश झा ने भी सावन के महीने से पहले मंदिर में भस्म आरती में शामिल होकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!