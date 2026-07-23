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'जो मिला बाबा की कृपा से मिला...' महाकाल के दरबार पहुंचीं अनुपमा फेम रूपाली गांगुली, भस्म आरती में हुईं शामिल

लोकप्रिय टीवी सीरियल 'अनुपमा' की एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने उज्जैन के विश्व-प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन किए. साथ ही सुबह-सुबह होने वाली भस्म आरती में भी शामिल हुईं और नंदी हॉल में बैठकर पूरी श्रद्धा के साथ पूजा-अर्चना की.

Written ByAnimesh SinghEdited ByRanjana Kahar
Published: Jul 23, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 02:16 PM IST
'जो मिला बाबा की कृपा से मिला...' महाकाल के दरबार पहुंचीं अनुपमा फेम रूपाली गांगुली, भस्म आरती में हुईं शामिल

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Animesh Singh

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अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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