अगर आप भी गेहूं वाले कमरे में सोते हैं…तो हो जाएं सावधान! त्रिवेणी हिल्स में दो मासूमों की मौत

Ujjain News: उज्जैन के त्रिवेणी हिल्स में बड़ा हादसा हो गया है. जहां कमरे में रखे गेहूं से दो मासूमों की मौत हो गई है. बता दें कि जिस कमरे में गेहूं रखे, उसमें कीटनाशक दवा डाली गई थी. कमरा बंद होने से जहरीली गैस बन गई. जिससे दोनों मासूमों की जान चली गई है.
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Ujjain 2 Child Death Case: मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया है. दरअसल, नानाखेड़ा थाना इलाके के त्रिवेणी हिल्स में दो परिवारों में मातम पसर गया है. गर्मियों की छुट्टियां मनाने आए रिश्तेदारों के बीच खुशियां दुखों में बदल गई. जब गेहूं से भरे एक बंद कमरे में बनी जहरीली गैस की चपेट में आकर दो मासूम बच्चियों की मौत हो गई. यह घटना पूरे इलाके को झकझोरने वाली है और लोगों को सावधान करने वाली भी है कि अनाज के भंडारण में जरा सी लापरवाही कितना बड़ा खतरा बन सकती है.
मिली जानकारी के मुताबिक, परिवार के लोग जिस कमरे में सो रहे थे, वहां बड़ी मात्रा में गेहूं रखा हुआ था. गेहूं को सुरक्षित रखने के लिए उसमें कीटनाशक दवा, सल्फास, डाली गई थी. रात के समय कमरा पूरी तरह बंद होने के कारण उसमें जहरीली गैस बन गई. सुबह करीब 9 बजे जब परिवार की नींद खुली, तो बच्चों की हालत गंभीर हो चुकी थी और उनके मुंह से झाग निकल रहा था, जिससे परिजन घबरा गए.
परिवार में पसरा मातम
घबराए परिजन तुरंत सभी बच्चों को अस्पताल लेकर पहुंचे. इलाज के दौरान शाजापुर निवासी डेढ़ महीने की मासूम तृषा ने शाम करीब 4 बजे दम तोड़ दिया. वहीं, कायथा निवासी 4 वर्षीय अनिका की भी इस हादसे में मौत हो गई. अन्य बच्चों की हालत भी बिगड़ी थी, जिन्हें तत्काल उपचार दिया गया. इस घटना ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है और पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल बना हुआ है.
पुलिस जांच में जुटी
वहीं परिजनों ने बताया कि वे कुछ दिन पहले ही नाना के घर छुट्टियां मनाने आए थे और सभी बच्चे एक साथ खेल-कूद रहे थे. रात में सभी उसी कमरे में सो गए, जहां गेहूं का भंडारण किया गया था. पुलिस मामले की जांच कर रही है कि गेहूं में डाली गई कीटनाशक दवा से ही गैस बनी या कोई अन्य कारण था. इस दर्दनाक घटना ने सभी को अनाज भंडारण के दौरान सावधानी बरतने की सख्त सीख दी है.
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