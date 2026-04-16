Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3181057
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

अगर आप भी गेहूं वाले कमरे में सोते हैं…तो हो जाएं सावधान! त्रिवेणी हिल्स में दो मासूमों की मौत

Ujjain News: उज्जैन के त्रिवेणी हिल्स में बड़ा हादसा हो गया है. जहां कमरे में रखे गेहूं से दो मासूमों की मौत हो गई है. बता दें कि जिस कमरे में गेहूं रखे, उसमें कीटनाशक दवा डाली गई थी. कमरा बंद होने से जहरीली गैस बन गई. जिससे दोनों मासूमों की जान चली गई है.

Written By  Yatnesh Sen|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Apr 16, 2026, 03:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ujjain 2 Child Death Case
Ujjain 2 Child Death Case

Ujjain 2 Child Death Case: मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया है. दरअसल, नानाखेड़ा थाना इलाके के त्रिवेणी हिल्स में दो परिवारों में मातम पसर गया है. गर्मियों की छुट्टियां मनाने आए रिश्तेदारों के बीच खुशियां दुखों में बदल गई. जब गेहूं से भरे एक बंद कमरे में बनी जहरीली गैस की चपेट में आकर दो मासूम बच्चियों की मौत हो गई. यह घटना पूरे इलाके को झकझोरने वाली है और लोगों को सावधान करने वाली भी है कि अनाज के भंडारण में जरा सी लापरवाही कितना बड़ा खतरा बन सकती है.

मिली जानकारी के मुताबिक, परिवार के लोग जिस कमरे में सो रहे थे, वहां बड़ी मात्रा में गेहूं रखा हुआ था. गेहूं को सुरक्षित रखने के लिए उसमें कीटनाशक दवा, सल्फास, डाली गई थी. रात के समय कमरा पूरी तरह बंद होने के कारण उसमें जहरीली गैस बन गई. सुबह करीब 9 बजे जब परिवार की नींद खुली, तो बच्चों की हालत गंभीर हो चुकी थी और उनके मुंह से झाग निकल रहा था, जिससे परिजन घबरा गए.

परिवार में पसरा मातम
घबराए परिजन तुरंत सभी बच्चों को अस्पताल लेकर पहुंचे. इलाज के दौरान शाजापुर निवासी डेढ़ महीने की मासूम तृषा ने शाम करीब 4 बजे दम तोड़ दिया. वहीं, कायथा निवासी 4 वर्षीय अनिका की भी इस हादसे में मौत हो गई. अन्य बच्चों की हालत भी बिगड़ी थी, जिन्हें तत्काल उपचार दिया गया. इस घटना ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है और पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल बना हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस जांच में जुटी
वहीं परिजनों ने बताया कि वे कुछ दिन पहले ही नाना के घर छुट्टियां मनाने आए थे और सभी बच्चे एक साथ खेल-कूद रहे थे. रात में सभी उसी कमरे में सो गए, जहां गेहूं का भंडारण किया गया था. पुलिस मामले की जांच कर रही है कि गेहूं में डाली गई कीटनाशक दवा से ही गैस बनी या कोई अन्य कारण था. इस दर्दनाक घटना ने सभी को अनाज भंडारण के दौरान सावधानी बरतने की सख्त सीख दी है.

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Latest Ujjain News

Trending news

Latest Ujjain News
अगर आप भी गेहूं वाले कमरे में सोते हैं…तो हो जाएं सावधान! उज्जैन में दो की मौत
Indore News Hindi
हैरी बॉक्सर बोल रहा.. इंदौर के कारोबारी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से मिली धमकी
Census 2027
जनगणना देश की रीढ़ और विकास की नींव... मोहन यादव ने MP में किया प्रक्रिया का शुभारंभ
indore news
इंदौर में गर्मी के चलते स्कूल के समय में बदलाव, अब इतने बजे से लगेंगी कक्षाएं
rajgarh news
9 साल के लड़के ने 8 साल की दुल्हन से की शादी, बैंड-बाजे के साथ हुआ बाल विवाह
indore news
वंदे मातरम विवाद में कांग्रेस ने गठित की जांच समिति, एक हफ्ते में देनी होगी रिपोर्ट
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: एमपी में बढ़ा गर्मी का प्रकोप, भोपाल में नारी शक्ति वंदन को लेकर विशेष सम्मेलन, पढ़ें बड़ी खबरें
ujjain news
महाकाल की नगरी में सख्त एक्शन, बैन पॉलीथिन पर चला रोड रोलर, ₹40 लाख का स्टॉक खत्म
mp news
MP के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने DA में की 5% की बढ़ोतरी
Bhopal grocery trader shot dead
सीने को चीरती हुई निकली गोली, घर से 10KM दूर मिली लाश, भोपाल में हत्या से सनसनी