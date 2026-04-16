अगर आप भी गेहूं वाले कमरे में सोते हैं…तो हो जाएं सावधान! त्रिवेणी हिल्स में दो मासूमों की मौत

Ujjain 2 Child Death Case: मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया है. दरअसल, नानाखेड़ा थाना इलाके के त्रिवेणी हिल्स में दो परिवारों में मातम पसर गया है. गर्मियों की छुट्टियां मनाने आए रिश्तेदारों के बीच खुशियां दुखों में बदल गई. जब गेहूं से भरे एक बंद कमरे में बनी जहरीली गैस की चपेट में आकर दो मासूम बच्चियों की मौत हो गई. यह घटना पूरे इलाके को झकझोरने वाली है और लोगों को सावधान करने वाली भी है कि अनाज के भंडारण में जरा सी लापरवाही कितना बड़ा खतरा बन सकती है.

मिली जानकारी के मुताबिक, परिवार के लोग जिस कमरे में सो रहे थे, वहां बड़ी मात्रा में गेहूं रखा हुआ था. गेहूं को सुरक्षित रखने के लिए उसमें कीटनाशक दवा, सल्फास, डाली गई थी. रात के समय कमरा पूरी तरह बंद होने के कारण उसमें जहरीली गैस बन गई. सुबह करीब 9 बजे जब परिवार की नींद खुली, तो बच्चों की हालत गंभीर हो चुकी थी और उनके मुंह से झाग निकल रहा था, जिससे परिजन घबरा गए.

परिवार में पसरा मातम

घबराए परिजन तुरंत सभी बच्चों को अस्पताल लेकर पहुंचे. इलाज के दौरान शाजापुर निवासी डेढ़ महीने की मासूम तृषा ने शाम करीब 4 बजे दम तोड़ दिया. वहीं, कायथा निवासी 4 वर्षीय अनिका की भी इस हादसे में मौत हो गई. अन्य बच्चों की हालत भी बिगड़ी थी, जिन्हें तत्काल उपचार दिया गया. इस घटना ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है और पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल बना हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस जांच में जुटी

वहीं परिजनों ने बताया कि वे कुछ दिन पहले ही नाना के घर छुट्टियां मनाने आए थे और सभी बच्चे एक साथ खेल-कूद रहे थे. रात में सभी उसी कमरे में सो गए, जहां गेहूं का भंडारण किया गया था. पुलिस मामले की जांच कर रही है कि गेहूं में डाली गई कीटनाशक दवा से ही गैस बनी या कोई अन्य कारण था. इस दर्दनाक घटना ने सभी को अनाज भंडारण के दौरान सावधानी बरतने की सख्त सीख दी है.

'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!