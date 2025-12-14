महाकाल का सोमनाथ के दो शिवलिंगों से दिव्य मिलन, महमूद गजनवी से जुड़ा है इनका इतिहास

MP Mahakaleshwar Darshan: सोमनाथ के पुरातात्विक अवशेषों से बने दो खास दिव्य शिवलिंगों का आज महाकालेश्वर मंदिर में लाया गया है. आर्ट ऑफ लिविंग मुख्यालय (बेंगलुरु) से लाए गए इन शिवलिंगों का आरती के बाद गर्भगृह में विधिपूर्वक पूजन किया गया. इसके बाद दोनों शिवलिंगों को जूना महाकाल मंदिर परिसर में दर्शन के लिए रखा गया. भक्तों ने हाथ जोड़कर उनका पूजन किया और ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व को महसूस किया. यह आयोजन श्रद्धालुओं के लिए एक अद्भुत अनुभव साबित हुआ.

आर्ट ऑफ लिविंग के डायरेक्टर दर्शक हाथी और मध्यप्रदेश यात्रा प्रभारी मनीष सोनी ने बताया कि सतयुग में चन्द्रदेव द्वारा बने सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद खंडित हो गया था. अग्रिहोत्री पुरोहितों ने इन खंडित अवशेषों से 11 छोटे वाण शिवलिंग बनाए और पीढ़ियों तक गुप्त रूप से उनकी पूजा की. इन शिवलिंगों को पीढ़ियों तक सुरक्षित रखा गया ताकि धार्मिक परंपरा और संस्कृति का संरक्षण हो सके.

11 शिवलिंगों का भारत भ्रमण शुरू

साल 1924 में कांची शंकराचार्य के निर्देशानुसार, संरक्षक पुरोहित सीताराम शास्त्री जी ने यह सुनिश्चित किया कि सौ वर्ष पश्चात ये शिवलिंग आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी गुरुदेव को सौंप दिए जाएं. इसके पश्चात सभी 11 शिवलिंगों का भारत भ्रमण शुरू हुआ. इनमें से दो शिवलिंगों को मध्यप्रदेश में दर्शन और पूजा हेतु लाया गया. इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत महाकालेश्वर मंदिर से की गई.

परिसर में भक्तों की भीड़ उमड़ी

वहीं महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने महानिर्वाणी अखाड़ा के महंत विनीत गिरी और सहायक प्रशासक आशीष फलवाडिया द्वारा यात्रा में शामिल सभी सदस्यों का स्वागत और सत्कार किया. श्रद्धालुओं ने इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक आयोजन में भाग लेकर पुण्य लाभ प्राप्त किया. इस अवसर पर मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ उमड़ी और उन्होंने शिवलिंगों का विधिपूर्वक दर्शन किया. आयोजन ने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को और गहरा कर दिया.

