उज्जैन में UDA की बड़ी कार्रवाई की तैयारी, बेगमबाग में अवैध निर्माण होंगे ध्वस्त, 30 साल की लीज खत्म

Ujjain News: उज्जैन विकास प्राधिकरण (UDA) बेगमबाग क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है. ये निर्माण उन भूमियों पर बने हैं जिनकी 30 साल की लीज खत्म हो चुकी है.
Illegal Constructions In Begumbagh: उज्जैन विकास प्राधिकरण (UDA) ने बेगमबाग क्षेत्र में अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की बड़ी तैयारी की है. यह कार्रवाई आज ही किए जाने की संभावना है. ये निर्माण उन जमीनों पर बनाए गए थे जिनकी 30 साल की लीज अवधि समाप्त हो चुकी है, जिससे ये भूमि आधिकारिक तौर पर वापस UDA की संपत्ति बन गई है. अवैध निर्माण तोड़ने के आदेश जारी किए गए हैं.
उज्जैन में UDA की बड़ी कार्रवाई की तैयारी
दरअसल, उज्जैन विकास प्राधिकरण (यूडीए) बेगमबाग क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर एक और बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है. इस बार भी अवैध निर्माण तोड़ने के आदेश जारी किए गए हैं. यह कार्रवाई आज हो सकती है. बता दें कि अक्टूबर में प्राधिकरण ने वहां रहने वाले परिवारों को एक अंतिम नोटिस जारी कर स्पष्ट किया था कि उनकी ज़मीन की 30 साल की लीज़ अवधि समाप्त हो गई है. इसलिए, अब यह ज़मीन फिर से यूडीए की संपत्ति मानी जाएगी.
लीज की शर्तों का गंभीर उल्लंघन
अवैध निर्माण करने वालों ने लीज की शर्तों का गंभीर उल्लंघन किया है. उन्होंने इन प्लॉटों पर दुकानें और होटल खोल लिए, साथ ही इन भूखंडों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर बेच भी दिया. UDA ने इस कार्रवाई से पहले अक्टूबर माह में ही इन अवैध निर्माणों में रह रहे परिवारों को अंतिम नोटिस जारी कर दिए थे. प्राधिकरण पहले भी इस क्षेत्र में अवैध निर्माणों को गिरा चुका है.
UDA की क्या योजना है?
इस भूमि को खाली कराने के पीछे UDA की एक बड़ी योजना है. इसका उपयोग सिंहस्थ 2028 की आगामी तैयारियों और विकास कार्यों के लिए किया जा सकता है. प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया है कि क्षेत्र के बाकी बचे अवैध निर्माणों पर फिलहाल कोर्ट केस लंबित हैं; इन पर लगा स्टे हटते ही UDA आगे की विध्वंस कार्रवाई करेगा.