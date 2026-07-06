उज्जैन में सड़क पर गिरे बिजली के तार से फैला करंट, दोपहिया चालक की दर्दनाक मौत

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MP News-उज्जैन में रविवार रात हुई बारिश के दौरान हरिफाटक चौराहे के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया. यहां 11 केवी बिजली लाइन का तार टूटकर सड़क पर गिर गया, जिससे बारिश के पानी में करंट फैल गया. इसी दौरान दोपहिया वाहन से गुजर रहे 35 वर्षीय युवक छोटू उर्फ आशिक पटेल करंट की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई. उनके साथ मौजूद दो भतीजों ने समय रहते वाहन से कूदकर अपनी जान बचा ली. पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है.
बारिश के कारण टूटकर गिरा तार
जानकारी के अनुसार, ग्राम तालोद निवासी 35 वर्षीय छोटू उर्फ आशिक पटेल, पिता अहमद नूर पटेल, अपने दो भतीजों के साथ उज्जैन बाजार से खरीदारी कर रविवार रात दोपहिया वाहन से घर लौट रहे थे. रास्ते में उन्होंने गोल्डन पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाया. कुछ ही दूरी आगे बढ़ने पर हरिफाटक चौराहे के पास शिखा ढाबा के सामने 11 केवी बिजली लाइन का तार टूटकर सड़क पर गिरा हुआ था. बारिश के कारण सड़क पर भरे पानी में करंट फैल चुका था और उनका वाहन इसकी चपेट में आ गया.
भतीजों ने कूदकर बचाई जान, युवक की मौत
हादसे के दौरान दोनों भतीजों ने करंट का झटका लगते ही वाहन से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचा ली, लेकिन छोटू उर्फ आशिक पटेल का पैर वाहन में फंस गया. इसी वजह से वह समय रहते दूर नहीं जा सके और करंट की चपेट में आ गए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार करीब आधे घंटे तक वह सड़क पर तड़पते रहे, लेकिन सड़क पर करंट फैला होने के कारण कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ सका.
पुलिस कर रही मामले की जांच
सूचना मिलते ही नीलगंगा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. बिजली कंपनी को सूचना देकर लाइन की सप्लाई बंद करवाई गई. इसके बाद छोटू को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कुछ देर बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. नीलगंगा थाना प्रभारी तरुण कुरिल ने बताया कि मृतक छोटू उर्फ आशिक पटेल अपने दो भतीजों के साथ दोपहिया वाहन से जा रहे थे. इसी दौरान 11 केवी बिजली लाइन का तार टूटकर सड़क पर गिर गया, जिससे सड़क पर भरे पानी में करंट फैल गया. दोनों भतीजों ने वाहन से कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन छोटू का पैर फंस जाने के कारण वह करंट की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई. पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है.
घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने मृतक के परिजनों के प्रति शोक व्यक्त करते हुए 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है. प्रशासन ने नियमानुसार सहायता राशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
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