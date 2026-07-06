उज्जैन में सड़क पर गिरे बिजली के तार से फैला करंट, दोपहिया चालक की दर्दनाक मौत

पुलिस कर रही मामले की जांच

सूचना मिलते ही नीलगंगा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. बिजली कंपनी को सूचना देकर लाइन की सप्लाई बंद करवाई गई. इसके बाद छोटू को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कुछ देर बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. नीलगंगा थाना प्रभारी तरुण कुरिल ने बताया कि मृतक छोटू उर्फ आशिक पटेल अपने दो भतीजों के साथ दोपहिया वाहन से जा रहे थे. इसी दौरान 11 केवी बिजली लाइन का तार टूटकर सड़क पर गिर गया, जिससे सड़क पर भरे पानी में करंट फैल गया. दोनों भतीजों ने वाहन से कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन छोटू का पैर फंस जाने के कारण वह करंट की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई. पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है.