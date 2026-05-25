140 जगह जांच, 85 अवैध निकले… 18 क्लिनिक सील, कलेक्टर की कार्रवाई से जिलेभर में मचा हड़कंप

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Fake Clinic Seal: उज्जैन जिले में अवैध क्लिनिक और फर्जी नर्सिंग होम के खिलाफ कलेक्टर रोशन कुमार सिंह की सख्ती लगातार देखने को मिल रही है. जिले में चल रहे विशेष अभियान के तहत प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई करते हुए कई अपंजीकृत क्लिनिकों पर शिकंजा कसा है. कलेक्टर की मॉनिटरिंग में चल रही इस कार्रवाई से अवैध रूप से क्लिनिक संचालित करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है.
10 मई से 22 मई तक जिलेभर में 140 क्लिनिक, हॉस्पिटल और मेडिकल संस्थानों की जांच की गई. जांच में 85 संस्थान अपंजीकृत पाए गए. प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 18 क्लिनिकों को सील किया, जबकि 26 संचालकों को नोटिस जारी किए गए. वहीं लगातार हो रही कार्रवाई के बाद 43 नए पंजीयन आवेदन भी सामने आए हैं.
18 क्लिनिक सील
उज्जैन शहर के साथ-साथ नागदा-खाचरौद, बडनगर, महिदपुर, तराना और ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रशासन की टीम लगातार दबिश दे रही है. कई जगहों पर टीम पहुंचते ही क्लिनिक संचालकों में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई. कुछ क्लिनिकों को मौके पर ही सील किया गया. कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने साफ कहा कि मध्यप्रदेश शासन सुशासन और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है. मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि जिले में 'जीरो टॉलरेंस नीति' के तहत लगातार कार्रवाई जारी रहेगी और अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह अंकुश लगाया जाएगा.
कलेक्टर ने आम जनता से भी अपील की कि यदि कहीं बिना अनुमति क्लिनिक या अस्पताल संचालित होता दिखाई दे तो तुरंत प्रशासन को जानकारी दें. प्रशासन जनता के सहयोग से जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है. लगातार हो रही इस सख्त कार्रवाई से आम लोगों में भरोसा बढ़ा है. वहीं अवैध क्लिनिक चलाने वालों में डर का माहौल साफ दिखाई दे रहा है.
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