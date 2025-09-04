8 साल की बच्ची बनी बाल आरक्षक, पुलिस विभाग से जुड़ी 'इच्छा', SP ने सौंपा नियुक्ति पत्र

8 Year Old Constable-मध्यप्रदेश के उज्जैन में चौथी क्लास में पढ़ने वाली 8 साल की इच्छा बाल आरक्षक बन गई है. एसपी प्रदीप शर्मा ने इच्छा के सिर से पिता का साया उठने के बाद अनुकंपा नियुक्ति दी है. एसपी प्रदीप शर्मा ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए किए गए आवेदन पर मात्र 25 मिनट में ही बच्ची को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया. इच्छा के पिता देवेंद्र सिंह रघुवंशी महाकाल थाना में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ पर थे. 17 मई 2025 को अचानक हृदय गति रुक जाने से दुखद निधन हो गया था.

बेटी को मिली नियुक्ति

2 सितंबर 2025 को मृतक प्रधान आरक्षक की पत्नी अपनी 8 साल की बेटी इच्छा के साथ एसपी ऑफिस पहुंचीं और बाल आरक्षक नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था. आवेदन के तुरंत बाद इच्छा को बाल आरक्षक के पद पर नियुक्त किया गया. एसपी प्रदीप शर्मा ने आवेदन प्राप्त होने के बाद तुरंत आदेश जारी करने की प्रक्रिया शुरू की.

10 हजार मिलेगी सैलरी

एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि पुलिस में बाल आरक्षक का प्रावधान होता है. किसी के घर में अगर मृत्यु हो जाए और उस घर में बच्चा हो तो उसे बाल आरक्षक की नौकरी दी जा सकती है. इच्छा को करीब 10 हजार रुपए सैलरी मिलेगी. जो पढ़ाई के लिए दिया जाता है. इसके लिए बच्ची के नाम पर खाता खुलावाया जाता है, जिसकी अभिभावक मां होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

18 साल की होने पर मिलेगी नियमित नियुक्ति

18 साल की उम्र पूरी होते ही उसे नियमित नियुक्ति मिल जाएगी. अभी भी बाल आरक्षक को पुलिस का फुल टाइम कर्मचारी माना जाता है, लेकिन 18 साल की उम्र होने के बाद पूरी सैलरी मिलने लगती है. यह प्रावधान बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान रखने के लिए है. बच्चों की पढ़ाई में कोई व्यवधान न हो, इसके लिए नियमित मॉनिटरिंग भी की जाती है.

यह भी पढ़ें-सागर कलेक्टर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, किसानों से जुड़ा है मामला

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Ujjain की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!