महाकाल के बाद अब काल भैरव मंदिर का होगा कायाकल्प, 163 करोड़ में बनेगा परिसर, मिलेंगी ये सुविधाएं

MP News-उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाद अब काल भैरव मंदिर का कायाकल्प होगा. काल भैरव मंदिर परिसर में होल्डअप एरिया, मल्टी लेव पार्किंग, श्रद्धालुओं के लिए रुकने के लिए व्यव्स्था, फेसिलिटी सेंटर पार्क मूर्तियां बनाए जाएंगे. महाकाल मंदिर की तरह ही काल भैरव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. ऐसे काल भैरव मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाएं देने के लिए 163 करोड़ रुपए के कार्य होने जा रहे हैं.

मंजूरी मिलने का है इंतजार

काल भैरव मंदिर परिसर के कायाकल्प के लिए 163 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. इसमें कॉम्प्लेक्स निर्माण में 55 करोड़, 2 मल्टी लेवल पार्किंग के लिए 49 करोड़, इलेक्ट्रिकल और मैकनिकल कार्य के लिए 51 करोड़, वहीं अन्य कार्य के लिए 8 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. इसके लिए डीपीआर तैयार हो चुका है. जल्द ही भोपाल में होने वाली बैठक में मंजूरी मिलने की संभावना है.

एंट्री को लेकर बनेंगे अलग प्रवेश द्वार

उज्जैन कलेक्टर रोशन सिंह ने बताया कि मंदिर में जनरल एंट्री, वीआईपी एंट्री और स्पेशल एंट्री के लिए अलग-अलग प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे. इसके साथ ही मंदिर के लिए एक नई अप्रोच रोड भी प्रस्तावित है. मंदिर में फाउंटेन पार्क बड़ी मूर्ति भी लगाई जाएगी. साथ ही आने वाले कुम्भ के लिए क्राउड मैनेजमेंट का ध्यान रखते हुए काम किए जाएंगे.

महाकाल कॉरिडोर के बाद बड़े श्रद्धालु

महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद से श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है. महाकाल मंदिर में रोजाना करीब 2 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. इस साल सावन के महीने में 85 लाख श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन किए. वहीं 2023 में 5.28 करोड़ लोग उज्जैन आए, जबिक 2024 में 7.32 करोड़ महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे.

