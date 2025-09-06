महाकाल के बाद अब काल भैरव मंदिर का होगा कायाकल्प, 163 करोड़ में बनेगा परिसर, मिलेंगी ये सुविधाएं
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2911261
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

महाकाल के बाद अब काल भैरव मंदिर का होगा कायाकल्प, 163 करोड़ में बनेगा परिसर, मिलेंगी ये सुविधाएं

Ujjain News-उज्जैन के काल भैरवा मंदिर के कायाकल्प की तैयारी हो रही है. मंदिर परिसर में होल्डअप एरिया, मल्टी लेवल पार्किंग, रुकने के व्यवस्था, फेसिलिटी सेंटर पार्क मूर्तियां फाउंटेन बनाए जाएंगे. श्रद्धालुओं को ये सभी सुविधाएं देने के लिए 163 करोड़ रुपए के कार्य किए जाएंगे.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 06, 2025, 06:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महाकाल के बाद अब काल भैरव मंदिर का होगा कायाकल्प, 163 करोड़ में बनेगा परिसर, मिलेंगी ये सुविधाएं

MP News-उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाद अब काल भैरव मंदिर का कायाकल्प होगा. काल भैरव मंदिर परिसर में होल्डअप एरिया, मल्टी लेव पार्किंग, श्रद्धालुओं के लिए रुकने के लिए व्यव्स्था, फेसिलिटी सेंटर पार्क मूर्तियां बनाए जाएंगे. महाकाल मंदिर की तरह ही काल भैरव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. ऐसे काल भैरव मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाएं देने के लिए 163 करोड़ रुपए के कार्य होने जा रहे हैं.

मंजूरी मिलने का है इंतजार 
काल भैरव मंदिर परिसर के कायाकल्प के लिए 163 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. इसमें कॉम्प्लेक्स निर्माण में 55 करोड़, 2 मल्टी लेवल पार्किंग के लिए 49 करोड़, इलेक्ट्रिकल और मैकनिकल कार्य के लिए 51 करोड़, वहीं अन्य कार्य के लिए 8 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. इसके लिए डीपीआर तैयार हो चुका है. जल्द ही भोपाल में होने वाली बैठक में मंजूरी मिलने की संभावना है. 

एंट्री को लेकर बनेंगे अलग प्रवेश द्वार
उज्जैन कलेक्टर रोशन सिंह ने बताया कि मंदिर में जनरल एंट्री, वीआईपी एंट्री और स्पेशल एंट्री के लिए अलग-अलग प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे. इसके साथ ही मंदिर के लिए एक नई अप्रोच रोड भी प्रस्तावित है. मंदिर में फाउंटेन पार्क बड़ी मूर्ति भी लगाई जाएगी. साथ ही आने वाले कुम्भ के लिए क्राउड मैनेजमेंट का ध्यान रखते हुए काम किए जाएंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

महाकाल कॉरिडोर के बाद बड़े श्रद्धालु
महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद से श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है. महाकाल मंदिर में रोजाना करीब 2 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. इस साल सावन के महीने में 85 लाख श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन किए. वहीं  2023 में 5.28 करोड़ लोग उज्जैन आए, जबिक 2024 में 7.32 करोड़ महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे. 

यह भी पढ़ें-सूतक काल में भी खुला रहता है MP का ये मंदिर, बिना रोक-टोक भक्त करते हैं भगवान के दर्शन

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Ujjain की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

ujjain newsBaba Kal Bhairav mandirmp news

Trending news

ujjain news
महाकाल के बाद अब काल भैरव मंदिर का होगा कायाकल्प, 163 करोड़ में बनेगा परिसर, जानिए
chhattisgarh news
महिला टीचर की क्रूरता, दूसरी क्लास की छात्रा को 100 बार कराई उठक-बैठक, मसल्स क्रैक
mp news
गैंगस्टर का महिमामंडन! जुलूस के रास्ते में लगे सलमान लाला के पोस्टर, विरोध पर मारपीट
mp news
युवक ने पत्नी की गला घोंटकर हत्या की, फिर 5 किमी दूर जंगल में दी जान
mp news
भोपाल में स्कूल की पहली मंजिल से 6वीं की छात्रा ने लगाई छलांग, परीक्षा देने गई थी
Khandwa
खंडवा में 'पाक' प्रेम? भगवे का अपमान, पाकिस्तान आर्मी के बजाए गीत; FIR दर्ज
Chandra Grahan 2025 Sutak Time
भोपाल, इंदौर, उज्जैन में कब से कब तक लगेगा चंद्रग्रहण, जान लें आपके जिले की टाइमिंग
Lunar Eclipse 2025
चंद्रग्रहण पर बदल गई मंदिरों की टाइमिंग, जानें कौन सा मंदिर कब से कब तक रहेगा बंद
Ujjain
सूतक काल में भी खुला रहता है MP का ये मंदिर, बिना रोक-टोक होते हैं भगवान के दर्शन
Gariaband
CG के प्रयागराज में बिरयानी पर विवाद,पार्षदों ने की नॉन-वेज दुकानें बंद करने की मांग
;