महाकाल के द्वार पर उतरेगा विमान! उज्जैन एयरपोर्ट का सर्वे शुरू, 2028 के सिंहस्थ से पहले उड़ान भरने की तैयारी

Ujjain Airport-मध्यप्रदेश की महाकाल नगरी उज्जैन को अपना एयरपोर्ट मिलने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. उज्जैन एयरपोर्ट के लिए सर्वे का काम शुरू हो गया है. जल्द ही एविएशन विभाग की टीम उज्जैन पहुंचेगी, इसके बाद एयरपोर्ट निर्माण की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी. शासन ने भू-अर्जन की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली है, ताकि काम में तेजी लाई जा सके.

2028 से पहले शुरू करने का लक्ष्य

उज्जैन कलेक्टर रौशन सिंह ने बताया कि बताया कि एयरपोर्ट निर्माण का लक्ष्य 2028 में होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले से पहले पूरा करना है. इसके लिए मौजूदा एयर स्ट्रिप के पास करीब 250 एकड़ नई जमीन अधिग्रहित की जाएगी. शासन ने भू-अर्जन की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली है. इससे काम में तेजी आएगी और बिना रुकावट काम होगा.

एविएशन ने भेजा स्वीकृति पत्र

उज्जैन एयरपोर्ट एविएशन विभाग ने नई दिल्ली से स्वीकृति पत्र प्रदेश सरकार को भेजा है, जिसमें कलेक्टर को भूमि अधिग्रहण और आवश्यक तैयारियां पूरी करने के लिए निर्देश दिए गए हैं. वर्तमान में मौजूद 950 मीटर लंबे रनवे को बढ़ाकर 1800 मीटर किया जाएगा. उज्जैन एयरपोर्ट निर्माण के लिए 250 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च होने का अनुमान है.

एविएशन विभाग ने नई दिल्ली से स्वीकृति पत्र प्रदेश सरकार को भेजा है, जिसमें कलेक्टर को भूमि अधिग्रहण और आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। भविष्य में एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए अतिरिक्त जमीन की भी आवश्यकता होगी।

सिंधिया ने दिए थे निर्देश

दताना हवाई पट्टी को एयरपोर्ट में तब्दील करने की कवायद चार साल पहले शुरू हुई थी. उस समय केंद्रीय उड्डयन मंत्री रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसके निर्माण के निर्देश दिए थे. इसके बाद उज्जैन सांसद रहे अनिल फिरोजिया ने सिंधिया से एयरपोर्ट की मांग की थी. अब सीएम मोहन यादव ने अपने गृहनगर उज्जैन में एयरपोर्ट बनाने के लिए राशि मंजूर करते हुए केंद्र सरकार के साथ मिलकर परियोजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया है.

