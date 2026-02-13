Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

खेत की फेंसिंग में दौड़ रहे करंट ने ली मासूम की जान, लहसुन की फसल बचाने किसान ने छोड़ी थी बिजली

Ujjain News=उज्जैन में जंगली जानवरों से फसल को बचाने के लिए छोड़े गए करंट वाले तारों ने 11 साल के बच्चे की जान ले ली. मासूम गुरुवार सुबह खेलते समय खेत के पास गया था, जहां किसान ने फेंसिंग में करंट छोड़ रखा था. घंटों की तलाश के बाद मासूम का झुलसा हुआ शव खेत में मिला. पुलिस ने आरोपी किसान के खिलाफ मामला दर्ज कर हिरासत में ले लिया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Feb 13, 2026, 04:44 PM IST
Child Died From Electrocution-मध्यप्रदेश के उज्जैन से दर्दनाक हादसा सामने आया है. उज्जैन से करीब 17 किमी दूर पिपलिया बिछा गांव में एक मासूम बच्चे की हादसे में मौत हो गई. बच्चे के घर के पास एक किसान ने अपनी लहसुन की फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए खेत के चारों तरफ करंट वाली तार फेंसिंग कर रखी. गुरुवार सुबह खेलते समय 11 साल का बच्चा करंट वाले तार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. 

घर से खेलने के लिए निकला था बच्चा
घटना को लेकर पंवासा थाना प्रभारी गुमर सिंह मंडलोई ने बताया कि 11 साल का अरकान शाह कक्षा 6 में पढ़ता था. गुरुवार सुबह करीब 11 बजे वह अपने घर से खेलने के लिए बाहर निकला था. जब एक घंटे तक वह घर नहीं लौटा तो परिजनों को उसकी चिंता हुई. बच्चे के पिता और चाचा ने उसकी तलाश शुरू की. घंटों ढूंढने के बाद भी बच्चे का पता नहीं चल सका. 

खेत में मृत अवस्था में मिला
शाम करीब 4 बजे खेत के मालिक बाबू परमार ने बच्चे के चाचा इशाक को सूचना दी कि बच्चा खेत में पड़ा हुआ है. परिजन मौके पर पहुंचे तो देखा की अरकान की मौत हो चुकी है. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. जब जांच की सामने आया कि खेत मालिक बाबू परमार ने जंगली सुअरों से लहसुन की फसल बचाने के लिए खेत के चारों तरफ फेंसिंग कर उसमें करंट छोड़ रखा था. 

बच्चे के हाथ में मिला खिलौना
गुरुवार को अरकान स्कूल नहीं गया था. वह सुबह खेत के पास अपने दोस्त के यहां खेलने के लिए जा रहा था, इसी दौरान करंट वाली तार की चपेट में आ गया. करंट लगने की वजह से उसक हाथ, पैर और शरीर का कुछ हिस्सा झुलस गया था. उसके हाथ में एक खिलौना भी मिला. पुलिस ने आरोपी किसान बाबू परमार के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है. शुक्रवार सुबह बच्चे का पोस्टमार्टम कराया जाएगा.

