खेत की फेंसिंग में दौड़ रहे करंट ने ली मासूम की जान, लहसुन की फसल बचाने किसान ने छोड़ी थी बिजली

Child Died From Electrocution-मध्यप्रदेश के उज्जैन से दर्दनाक हादसा सामने आया है. उज्जैन से करीब 17 किमी दूर पिपलिया बिछा गांव में एक मासूम बच्चे की हादसे में मौत हो गई. बच्चे के घर के पास एक किसान ने अपनी लहसुन की फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए खेत के चारों तरफ करंट वाली तार फेंसिंग कर रखी. गुरुवार सुबह खेलते समय 11 साल का बच्चा करंट वाले तार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

घर से खेलने के लिए निकला था बच्चा

घटना को लेकर पंवासा थाना प्रभारी गुमर सिंह मंडलोई ने बताया कि 11 साल का अरकान शाह कक्षा 6 में पढ़ता था. गुरुवार सुबह करीब 11 बजे वह अपने घर से खेलने के लिए बाहर निकला था. जब एक घंटे तक वह घर नहीं लौटा तो परिजनों को उसकी चिंता हुई. बच्चे के पिता और चाचा ने उसकी तलाश शुरू की. घंटों ढूंढने के बाद भी बच्चे का पता नहीं चल सका.

खेत में मृत अवस्था में मिला

शाम करीब 4 बजे खेत के मालिक बाबू परमार ने बच्चे के चाचा इशाक को सूचना दी कि बच्चा खेत में पड़ा हुआ है. परिजन मौके पर पहुंचे तो देखा की अरकान की मौत हो चुकी है. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. जब जांच की सामने आया कि खेत मालिक बाबू परमार ने जंगली सुअरों से लहसुन की फसल बचाने के लिए खेत के चारों तरफ फेंसिंग कर उसमें करंट छोड़ रखा था.

Add Zee News as a Preferred Source

बच्चे के हाथ में मिला खिलौना

गुरुवार को अरकान स्कूल नहीं गया था. वह सुबह खेत के पास अपने दोस्त के यहां खेलने के लिए जा रहा था, इसी दौरान करंट वाली तार की चपेट में आ गया. करंट लगने की वजह से उसक हाथ, पैर और शरीर का कुछ हिस्सा झुलस गया था. उसके हाथ में एक खिलौना भी मिला. पुलिस ने आरोपी किसान बाबू परमार के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है. शुक्रवार सुबह बच्चे का पोस्टमार्टम कराया जाएगा.

यह भी पढ़ें-बारात में 15 साल के नाबालिग की गोली लगने से हुई मौत, परिजनों ने सड़क पर लगाया जाम

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!