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Ujjain News: ऑटो चालक के बेटे ने किया कमाल, बादाम पर उकेरे 12 ज्योतिर्लिंग, बना वर्ल्ड रिकॉर्ड

Ujjain News: उज्जैन के युवा कलाकार गौरव महावर ने माइक्रो आर्ट में आनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. गौरव सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर के 12 बादामों पर द्वादश ज्योतिर्लिंगों की बारीक आकृतियां उकेरकर सनातन संहित को जीवंत रूप दिया है.

 

Written By  Animesh Singh|Edited By: Pooja|Last Updated: Apr 12, 2026, 02:23 PM IST
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Ujjain News: ऑटो चालक के बेटे ने किया कमाल, बादाम पर उकेरे 12 ज्योतिर्लिंग, बना वर्ल्ड रिकॉर्ड

Ujjain News: उज्जैन के युवा कलाकार गौरव महावर ने अपनी अद्भुत माइक्रो आर्ट से एक अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. गौरव ने महज 2.5 सेंटीमीटर के छोटे-छोटे बादामों पर द्वादश ज्योतिर्लिंगों की “सनातन संहिता” को उकेरकर यह उपलब्धि हासिल की है. तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि गौरव ने 12 अलग-अलग बादामों पर देशभर के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर और सोमनाथ मंदिर सहित सभी ज्योतिर्लिंगों की आकृतियां बेहद बारीकी से उकेरी हैं.

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इस कला को तैयार करने के लिए गौरव ने एक्रेलिक कलर और माइक्रोस्कोप का उपयोग किया. जहां इस काम के लिए उन्हें करीब डेढ़ घंटे का समय दिया गया था, वहीं उन्होंने इसे सिर्फ 39 मिनट में पूरा कर लिया. हर एक बादाम पर उन्होंने करीब 3 मिनट का समय देकर इतनी बारीक डिटेलिंग की, जो देखने वालों को हैरान कर रही है.

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बना वर्ल्ड रिकॉर्ड

गौरव की इस उपलब्धि को इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मान्यता मिल चुकी है, जबकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए प्रक्रिया अभी जारी है. खास बात यह है कि गौरव एक साधारण परिवार से आते हैं. उनके पिता ऑटो रिक्शा चालक हैं, और वे खुद अभी पढ़ाई कर रहे हैं. सीमित संसाधनों के बावजूद गौरव ने अपनी मेहनत और प्रतिभा से यह साबित कर दिया कि अगर जुनून हो तो बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं. गौरव इससे पहले भी कई चर्चित हस्तियों के स्केच बना चुके हैं और कुछ मामलों में अपराधियों के स्केच तैयार कर पुलिस की मदद भी कर चुके हैं.

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