उज्जैन के तराना में खूनी संघर्ष, सरपंच समेत 25 लोगों ने किसान परिवार पर किया जानलेवा हमला, ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की

Farmers Family Attacked-मध्यप्रदेश के उज्जैन के तराना क्षेत्र में खेत के रास्ते को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. यह पुराना विवाद अचानक हिंसक झड़प में बदल गया. गुराड़ियाडांगर गांव के किसान सुरेश ने गांव के सरपंच भगवान सिंह और उनके साथ आए 20 से 25 लोगों पर जबरन कब्जा करने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं. पीपयोग ड़ित परिवार ने एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है. परिवार का आरोप है कि सरपंच अपने पद का दुरुपयोग जबरदस्ती रास्ते निकालने का प्रयास कर रहा है.

रास्ते को लेकर चल रहा था विवाद

पीड़ित सुरेश ने पुलिस अधीक्षक उज्जैन को दिए आवेदन में बताया कि खेत तक जाने वाले रास्ते (सेड़ा) को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है. उनका आरोप है कि सरपंच अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए खेत से जबरन रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे. पीड़ित ने बताया कि 5 मई 2026 को सुबह करीब 10 बजे सरपंच भगवान सिंह अपने साथियों के साथ हथियारों से लैस होकर सुरेश के घर पहुंचे.

हथियारों से किया जानलेवा हमला

आरोप है कि तलवार, डंडे, रॉड और अन्य हथियारों से हमला कर दिया. इस दौरान महिलाओं के साथ अभद्रता और जातिसूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया. हमले में सुरेश के भाई को गंभीर चोटें आईं, जबकि मां, भाभी सहित अन्य परिजन भी घायल हुए हैं. पीड़ित का आरोप है कि एक आरोपी ने ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास भी किया. सभी घायलों को 108 एंबुलेंस से जिला अस्पताल चरक भवन में भर्ती कराया गया.

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पुलिस ने नहीं की कार्रवाई

सुरेश का कहना है कि घटना की सूचना पुलिस थाना कायथा को दी गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. साथ ही परिवार को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. पीड़ित ने एसपी प्रदीप शर्मा से आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमला, मारपीट और धमकी सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

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