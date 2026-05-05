भीषण गर्मी में 'अग्नि तप' कर उज्जैन के यह बाबा, 4 घंटे तक आग के पास करते हैं साधना

Baba Bharat Das Agni Tap: धर्मनगरी उज्जैन में इन दिनों भीषण गर्मी के बीच एक अनोखी और कठोर तपस्या लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. जहां भीषण गर्मी में आमजन घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं. वहीं नारायण-नारायण गौसेवा आश्रम विष्णु सागर के सामने बाबा भरत दास जी महाराज (लोहा लंगड़ी परंपरा) धधकती अग्नि के बीच बैठकर तप साधना कर रहे हैं. जिस गर्मी में लोग खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं उस गर्मी में लगातार चार घंटे तक बैठकर अग्नि तप करना कोई आसान काम नहीं होता है. लेकिन बाबा भरत दास ऐसा कर रहे हैं. वह पिछले पांच सालों से अग्नि तप कर रहे हैं.

उज्जैन में चर्चा का विषय बने बाबा

बाबा भरत दास उज्जैन में फिलहाल चर्चा का विषय बने हुए हैं. जानकारी के अनुसार यह साधना हर वर्ष बसंत पंचमी से शुरू होकर गंगा दशहरा तक निरंतर चलती है. इस दौरान वे प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चारों ओर सुलगते करीब 50 कंडों और ऊपर तेज धूप के बीच बैठकर अपने गुरु मंत्र का जाप करते हैं. सिर पर खप्पर रखकर की जाने वाली यह तपस्या बेहद कठिन मानी जाती है. क्योंकि भीषण गर्मी में तेज गर्मी होना बहुत कठिन होता है. स्थानीय विद्वान पंडित बुद्धि प्रकाश शास्त्री के अनुसार बाबा भरत दास 'लोहा लंगड़ी' परंपरा के तपस्वी संत हैं. जो अपने गुरु के आदर्शों से प्रेरित होकर साधना कर रहे हैं. वे 12 सालों का एक तप क्रम भी पूर्ण कर चुके हैं और निरंतर लोककल्याण की भावना से तप में लीन हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

उज्जैन आश्रम पहुंचते हैं लोग

इस भीषण गर्मी में जहां कुछ मिनट धूप में खड़ा रहना भी मुश्किल होता है. वहीं बाबा घंटों तक अग्नि और सूर्य की तपिश के बीच शांत भाव से साधना करते हैं. यह दृश्य न केवल लोगों को आश्चर्यचकित करता है, बल्कि उनके भीतर आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार भी करता है. आश्रम में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर बाबा के दर्शन कर रहे हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं. श्रद्धालुओं का मानना है कि यह तपस्या केवल व्यक्तिगत साधना नहीं, बल्कि विश्व कल्याण और मानवता के लिए समर्पित एक अद्भुत आध्यात्मिक साधना है.

भीषण तपिश और आग की लपटों के बीच अडिग बैठकर साधना कर रहे बाबा भरत दास आज के दौर में त्याग, तप और अटूट आस्था का जीवंत उदाहरण बनकर उभरे हैं. ऐसे में उज्जैन के साथ-साथ आसपास के इलाकों में भी उनकी चर्चा जमकर हो रही है.

ये भी पढ़ेंः एडमिट कार्ड की फोटो ने खोला राज, छात्रा के बदले एग्जाम देते दूसरी युवती गिरफ्तार

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!