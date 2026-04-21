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उज्जैन में गैस एजेंसी पर बवाल, सिलेंडर न मिलने पर फूटा लोगों का गुस्सा, उपभोक्ताओं-संचालक के बीच चले लात घूंसे

Ujjain Gas Agency Dispute: उज्जैन में गैस सिलेंडर नहीं मिलने से नाराज उपभोक्ताओं ने नई सड़क बिजली घर के पास चक्का जाम कर दिया. इस दौरान उपभोक्ताओं और एजेंसी संचालक के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जो बाद में मारपीट में बदल गई.

 

Written By  Pooja|Last Updated: Apr 22, 2026, 01:21 AM IST
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उज्जैन में गैस एजेंसी पर बवाल, सिलेंडर न मिलने पर फूटा लोगों का गुस्सा, उपभोक्ताओं-संचालक के बीच चले लात घूंसे

Ujjain Gas Agency Dispute: उज्जैन में बहादुरगंज स्थित गैस एजेंसी पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया. गैस सिलेंडर नहीं मिलने से नाराज उपभोक्ताओं ने नई सड़क बिजली घर के पास चक्का जाम कर दिया. इस दौरान उपभोक्ताओं और एजेंसी संचालक के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जो बाद में मारपीट में बदल गई.

आरोप है कि एजेंसी पर लंबे समय से उपभोक्ताओं को समय पर गैस टंकी नहीं दी जा रही, जबकि ब्लैक में सिलेंडर बेचने की बात भी सामने आई है. कई उपभोक्ताओं का कहना है कि एक महीने पहले नंबर लगाने के बावजूद उन्हें टंकी नहीं मिल रही, जबकि मोबाइल पर डिलीवरी का मैसेज तक पहुंच रहा है. विवाद उस समय और बढ़ गया जब एजेंसी पर मौजूद स्टाफ और बाउंसरों द्वारा उपभोक्ताओं के साथ कथित मारपीट और अभद्रता की गई. इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें महिलाओं और अन्य उपभोक्ताओं के साथ बदसलूकी होती दिखाई दे रही है.

एक महिला उपभोक्ता ने बताया कि हर बार “आज आएगी, कल आएगी” कहकर टाल दिया जाता है और जब एजेंसी पर जाते हैं तो कर्मचारियों का व्यवहार भी ठीक नहीं रहता. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सबसे पहले चक्का जाम समाप्त कराया. पूरे मामले को लेकर अब कोतवाली थाने में जांच जारी है. पुलिस का कहना है कि एजेंसी के अंदर हुई मारपीट की घटना की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी.

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वहीं, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग भी इस मामले में सख्त नजर आ रहा है. अधिकारी शालू वर्मा के अनुसार, एजेंसी का दो दिन पहले ही निरीक्षण किया गया था और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है. साथ ही मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइन के तहत कार्रवाई करते हुए एजेंसी पर 4 लाख रुपये से अधिक की पेनल्टी का प्रस्ताव भी भेजा गया है.फिलहाल मामला तूल पकड़ चुका है और उपभोक्ताओं ने एजेंसी का लाइसेंस निरस्त करने की मांग की है.अब देखना होगा कि प्रशासन और पुलिस इस पूरे विवाद में क्या ठोस कार्रवाई करते हैं.

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