/उज्जैन मुहर्रम विस्फोट मामला, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, कोर्ट ने तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा

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Action in Van Blast Case-मध्यप्रदेश के उज्जैन के बड़नगर में मुहर्रम जुलूस के दौरान हुए चार पाहिया वाहन विस्फोट मामले में पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है. इस सनसनीखेज मामले में गिरफ्तार किए गए मुख्य आयोजक सहित तीन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है. पुलिस अब रिमांड के दौरान आरोपियों से सख्ती से पूछताछ करेगी, ताकि इस घटनाक्रम से जुड़े अन्य चेहरों को बेनकाब किया जा सके. इस मामले में शामिल 6 अन्य आरोपी फिलहाल फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है.
क्रेन पर लटकाकर किया था विस्फोट
बता दें कि दो दिन पहले बड़नगर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक क्रेन की मदद से चार पहिया वाहन को करीब 40 फीट की ऊंचाई पर लटकाया गया था और फिर उसमें विस्फोट किया गया था. इस खतरनाक स्टंट और धमाके का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था. जांच में सामने आया है कि इस आयोजन के लिए आयोजकों द्वारा प्रशासन से किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई थी. बिना अनुमति के सरेराह किए गए इस कृत्यके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की.
अखाड़ों के बीच प्रतिस्पर्धा का नतीजा
मामले की गंभीरता को देखते हुए उज्जैन पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस वार्ता में इस घटना का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि यह पूरी घटना दो अखाड़ों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा और होड़ के कारण हुई है, जो कि बेहद निंदनीय कृत्य है. शुरुआती जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार, इस धमाके में किसी अन्य विस्फोटक का नहीं, बल्कि सामान्य पटाखों के बारूद का इस्तेमाल किया गया था.
अन्य एजेंसियां भी कर सकती हैं जांच
फिलहाल, घटनास्थल के साक्ष्य जुटाने के बाद एफएसएल की टीम, जिला पुलिस बल और स्पेशल ब्रांच संयुक्त रूप से इस मामले की जांच कर रहे हैं. एसपी ने स्पष्ट किया कि यदि आवश्यकता पड़ी, तो जांच के दायरे को बढ़ाते हुए अन्य राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ भी तालमेल स्थापित किया जाएगा. इस घटना के अलावा, जिले के अन्य सभी क्षेत्रों में मुहर्रम के जुलूस पूरी तरह से शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुए हैं.
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