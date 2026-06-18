सिर पर चोट के निशान

पुलिस ने बताया कि दोनों शवों के सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं. इसी आधार पर पुलिस शुरुआती तौर पर इसे हत्या का मामला मानकर जांच कर रही है. हालांकि, मौत की असली वजह क्या है, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही साफ हो जाएगा. मामला गंभीर होने के कारण डीएसपी जेडेन लिंगजेरपा की घटनास्थल पर पहुंचे और मौका मुआयना किया. मौके पर एफएसएल टीम को भी बुलाया गया.