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Ujjain Double Murder-मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले के राघवी थाना क्षेत्र के ब्राह्मणखेड़ा गांव में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक खेत में महिला और पुरुष के शव पड़े हुए मिले. दोनों के शव खेत में किनारे एक-दूसरे से करीब 100 मीटर की दूरी पर मिले. ग्रामीणों ने जैसे ही शवों को देखा, तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी. खबर मिलते ही राघवी थाना प्रभारी वीरेंद्र बंदेवार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे.
मृतकों में था प्रेम प्रसंग
पुलिस की शुरुआती जांच में मृतकों की पहचान कालूराम वर्मा (35) और मंजू शर्मा (36) के रूप में हुई है. ये दोनों उज्जैन जिले के ही बैलाखेड़ा गांव के रहने वाले थे. गांव के लोगों और स्थानीय सूत्रों के अनुसार, दोनों के बीच काफी लंबे समय से प्रेम संबंध चल रहा था. कालूराम की अभी शादी नहीं हुई थी, जबकि मंजू शादीशुदा थी.
सिर पर चोट के निशान
पुलिस ने बताया कि दोनों शवों के सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं. इसी आधार पर पुलिस शुरुआती तौर पर इसे हत्या का मामला मानकर जांच कर रही है. हालांकि, मौत की असली वजह क्या है, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही साफ हो जाएगा. मामला गंभीर होने के कारण डीएसपी जेडेन लिंगजेरपा की घटनास्थल पर पहुंचे और मौका मुआयना किया. मौके पर एफएसएल टीम को भी बुलाया गया.
जांच में जुटी पुलिस
पुलिस अब गांव और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है. साथ ही दोनों मृतकों के परिवार वालों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रहे हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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