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उज्जैन में डबल मर्डर से सनसनी, खेत में मिले महिला और युवक के शव, सिर पर मिले चोट के निशान

Ujjain News-उज्जैन के एक गांव में विवाहित महिला और एक युवक का शव खेत में 100 मीटर की दूरी पर पड़े मिले, जिनके सिर पर गंभीर चोट के निशान हैं. पुलिस प्रेम-प्रसंग, ऑनर किलिंग और पुरानी रंजिश जैसे सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 18, 2026, 05:43 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 05:43 PM IST
उज्जैन में डबल मर्डर से सनसनी, खेत में मिले महिला और युवक के शव, सिर पर मिले चोट के निशान

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Harsh Katare

Harsh Katare

हर्ष कटारे Zee News (डिजिटल) में सब एडिटर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 2023 में News18 चैनल के साथ मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा और वर्तमान में ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ जुड़े हैं. राजनीति और क्राइम हर्ष का पसंदीदा विषय है, जिससे इन खबरों पर बारीक पकड़ रखते हैं. हर्ष को डिजिटल मीडिया में 2 सालों से ज्यादा का अनुभव हो चुका है और सीखना जारी है. घूमना और किताबें पढ़ना इन्हें सबसे पसंद आता है.

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