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3 साल का भागीरथ, नई पोशाक और मुस्कान... खुशियों पर भारी पड़ा बोरवेल का काल; भावुक कर देगी ये कहानी

Ujjain Borewell Child Rescue: उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील अंतर्गत ग्राम झालरिया में 3 साल का मासूम बोरवेल में गिरने के बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. भागीरथ को लोहे की रॉड के जरिए लिफ्ट कराकर उसे 40 फिट की गहराई तक ऊपर लाया गया है, लेकिन अभी भी काफी चैलेंज हैं.

Written By  Animesh Singh|Edited By: Sumit Rai|Last Updated: Apr 10, 2026, 06:02 PM IST
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3 साल का भागीरथ, नई पोशाक और मुस्कान... खुशियों पर भारी पड़ा बोरवेल का काल; भावुक कर देगी ये कहानी

Ujjain Borewell News: राजस्थान में होने वाले विवाह समारोह को लेकर 3 साल के भागीरथ के घर में उत्साह का माहौल था. मासूम भागीरथ सबसे ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे शादी में पहनने के लिए नए कपड़े दिलाए गए थे. कल तक उन नए कपड़ों को पहनकर वह पूरे घर में चहक रहा था और उसकी हंसी से आंगन गूंज रहा था. किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिन कपड़ों को पहनकर उसे बारात में शामिल होना था, वही खुशियां कुछ ही घंटों में मातम की आहट में बदल जाएंगी.

भागीरथ की मौसी ने भारी मन से बताया कि घर के अधिकांश लोग राजस्थान पहुंच चुके थे और भागीरथ का परिवार भी निकलने ही वाला था. शाम को नए कपड़ों में खेलते हुए वह अचानक गहरे बोरवेल की गहराई में समा गया. अब घर के एक कोने में वह नई पोशाक रखी है और दूसरी ओर उसकी मां की पथराई आंखें बस बोरवेल के मुहाने की ओर टिकी हैं. खुशियों के लिए खरीदे गए वे नए कपड़े अब उस हादसे की मूक गवाह बन गए हैं, जिसने एक हंसते-खेलते परिवार की दुनिया उजाड़ दी है.

40 फिट की गहराई तक ऊपर लाया गया

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जानकारी के अनुसार, बोरवेल में फंसे 3 साल के मासूम भागीरथ का रेस्क्यू जारी है और लोहे की रॉड के जरिए लिफ्ट कराकर उसे 40 फिट की गहराई तक ऊपर लाया गया है. इसके साथ ही पोकलेन के माध्यम से बोरवेल के समानांतर एक गड्ढा खोदने का काम भी लगातार जारी और करीब 30 फिट तक गड्ढा खोदा गया है. एसपी, कलेक्टर और डॉक्टरों की टीम भी मौके पर मौजूद है. उज्जैन के अलावा इंदौर, भोपाल और हरदा की रेस्क्यू टीमें भी ऑपरेशन में लगी हैं.

3 साल के भागीरथ को बचाने की कोशिश जारी

उज्जैन जिले के बड़नगर तहसील अंतर्गत ग्राम झालरिया में 3 साल का मासूम बोरवेल में गिरने के बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. गुरुवार रात करीब 8–9 बजे हुए इस हादसे के बाद प्रशासन, पुलिस और रेस्क्यू एजेंसियां पूरी ताकत के साथ बच्चे को सकुशल बाहर निकालने में जुटी हैं. एसपी प्रदीप शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि रात 9 बजे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

बच्चा अपने परिजनों के साथ क्षेत्र में भेड़ चराने आया था, इसी दौरान खेलते-खेलते खुले बोरवेल में झांकने के दौरान वह अंदर गिर गया. गौरतलब है कि 3 साल का भागीरथ, राजस्थान के पाली जिले के गुड़ानला का रहने वाला है और उसके पिता का नाम पिता प्रवीण देवासी है, जो अपने परिवार के साथ पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में रुका हुआ था. फिलहाल प्रशासन का पूरा फोकस जल्द से जल्द बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने पर है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है.

ये भी पढ़ें- भागीरथ को बचाना है: 40 फीट तक लाया गया मासूम, उज्जैन जिले में रेस्क्यू जारी

एसपी के अनुसार, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों द्वारा बच्चे को करीब 75 फीट गहराई पर लोकेट किया गया है. बोरवेल के अंदर कैमरा और विशेष उपकरण डाले गए हैं, जिनकी मदद से बच्चे की लगातार निगरानी की जा रही है और उसे सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास जारी हैं. रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने के लिए मौके पर 5 पोकलेन और जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं.

समानांतर रूप से बोरवेल के पास गड्ढा खोदकर टनल बनाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है, ताकि वैकल्पिक रास्ते से बच्चे तक पहुंचा जा सके. एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि मौके पर पुलिस बल और विभिन्न एजेंसियों की टीमें तैनात हैं और पूरे क्षेत्र को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है. उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि वे मौके पर भीड़ न लगाएं और रेस्क्यू कार्य में बाधा न बनें, ताकि मशीनों और उपकरणों का आवागमन सुचारू बना रहे.

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