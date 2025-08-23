फेरे लिए, कसमे खाईं… लेकिन सुहागरात से पहले ही फरार हुई दुल्हन, दूल्हा भी रह गया हैरान
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2893756
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

फेरे लिए, कसमे खाईं… लेकिन सुहागरात से पहले ही फरार हुई दुल्हन, दूल्हा भी रह गया हैरान

Ujjain News-उज्जैन में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन और उसके तीन साथियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने डेढ़ लाख रुपए लेकर शादीशुदा महिला की युवक से शादी करा दी थी. शादी के बाद महिला 7 दिनों के बाद वहां से भाग निकली थी, इस पूरे घटनाक्रम में उसका पति भी साथ दे रहा था.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 23, 2025, 06:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फेरे लिए, कसमे खाईं… लेकिन सुहागरात से पहले ही फरार हुई दुल्हन, दूल्हा भी रह गया हैरान

MP News-मध्यप्रदेश के उज्जैन में लुटेरी दुल्हन सहित गैंग के चार सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इस गैंग के दो लोग अभी फरार बताए जा रहे हैं. इन आरोपियों ने डेढ़ लाख रुपए लेकर शादीशुदा महिला की  युवक से शादी करा दी. शादी के बाद 7 दिनों तक महिला घर पर रुकी इसके बाद चुपचाप एक दिन रात को वहां से गायब हो गई. लुटेरी दुल्हन पहले से ही शादीशुदा थी. शादी के समय उसका वास्तविक नाम छिपाया था. इस पूरी वारदात में उसका पति भी साथ दे रहा था. 

शादी के समय बताया दूसरा नाम
शादी के समय महिला ने अपना नाम नेहा बताया था, जबकि उसका वास्तवित नाम पूजा था. खास बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में पति भी पत्नी का साथ दे रहा था. शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली लुटेरी गैंग की दुल्हन पूजा उर्फ नेहा पति विनोद मालवीय सहित गैंग के अन्य तीन दलाल रामचंद्र, जस्सु, विष्णुबाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. वहीं दो आरोपी अभी फरार चल रहे हैं. जिनमें महिला का पति विनोद और एक महिला आशा फरार है. 

लड़की तलाश रहे युवक के घरवाले
भाटपचलाना थाना प्रभारी सतेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि गुरुवार को खरसोदकला गांव के रतनलाल सेन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उसने बताया कि वह अपने लड़के जितेंद्र सेन की शादी के लिए लड़की तलाश रहे थे. इस दौरान उनकी मुलाकात विष्णुबाई से हुई. विष्णुबाई ने उसके लड़के जितेंद्र की शादी के लिए नेहा नाम की लड़की दिखाई. लड़की नेहा की शादी के लिए उसके परिवार वालों ने 1.50 लाख रुपए की मांग की. इस पर रतनलाल ने रकम उधार लेकर विष्णुबाई और उसके साथियों को दे दी. 

शादी के 6 दिन बाद दुल्हन गायब
पैसे लेने के बाद नेहा को रतनलाल के साथ रवाना कर दिया. परिवार वालों ने 14 अगस्त को छोटी-सी रस्म करते हुए नेहा उर्फ पूजा की शादी जितेंद्र सेन से गांव के मंदिर में करा दी. शादी के छह दिन बाद 21 अगस्त को दुल्हन अचानक घर से गायब हो गई. जब तलाश करने पर भी दुल्हन नहीं मिली तो लड़के को ठगी की आशंका हुई और रिपोर्ट दरज कराई. 

गैंग को पुलिस ने किया गिरफ्तार
भाटपचलाना पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए दुल्हन समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने लुटेरी दुल्हन नेहा मालवीय को उसके घर से गिरफ्तार किया और उसके हिस्से में आए 40 हजार रुपए भी जब्त किए. वहीं तीन साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है. अभी महिला  का पति विनोद और आशा अभी फरार चल रहे हैं. 

यह भी पढ़ें-गांव-गांव फैल रही खतरनाक बीमारी! मंदसौर में तेजी से बढ़ रही मरीजों की संख्या, फैली दहशत

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Ujjain की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

ujjain newsmp newsbride ran away

Trending news

ujjain news
फेरे लिए, कसमे खाईं… लेकिन सुहागरात से पहले ही फरार हुई दुल्हन, दूल्हा भी हुआ हैरान
scrub typhus
गांव-गांव फैल रही खतरनाक बीमारी! मंदसौर में तेजी से बढ़ रही मरीजों की संख्या
betul news
MP है भईया मोटर से नहीं रस्सी से चलती है बस, वाइपर वाला जुगाड़ देख चकरा जाएगा माथा
​​Shivpuri news
MP में तैयार हुई एकदम नई डिश! खाने में मिली ऐसी भयानक चीज़, देखते ही आ जाएगी उल्टी
mp news
जबलपुर में नितिन गडकरी ने क्यों लिया कमलनाथ का नाम, पूर्व सीएम बोले-आप बधाई के पात्र
bhopal news
राजधानी की ड्रग फैक्ट्री का धागा अंडरवर्ल्ड तक, NIA की एंट्री, दाऊद का करीबी है सलीम
Singrauli
सिंगरौली के ट्रामा सेंटर में 72 मासूमों की मौत,हर 100 में से 17 बच्चों की जा रही जान
Korba News
छत्तीसगढ़ में चमत्कार, बच्चा हुआ नहीं फिर भी बाल्टी भरकर दूध दे रही गाय
mp news
इंदौर बीजेपी नगर अध्यक्ष का वीडियो वायरल, पुलिस अफसर से अभद्रता पर बवाल
korba
Korba News: पूजा कर रही महिला को दिखें भगवान शंकर के 'आभूषण', देखते ही जो हुआ....
;