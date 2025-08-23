फेरे लिए, कसमे खाईं… लेकिन सुहागरात से पहले ही फरार हुई दुल्हन, दूल्हा भी रह गया हैरान

MP News-मध्यप्रदेश के उज्जैन में लुटेरी दुल्हन सहित गैंग के चार सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इस गैंग के दो लोग अभी फरार बताए जा रहे हैं. इन आरोपियों ने डेढ़ लाख रुपए लेकर शादीशुदा महिला की युवक से शादी करा दी. शादी के बाद 7 दिनों तक महिला घर पर रुकी इसके बाद चुपचाप एक दिन रात को वहां से गायब हो गई. लुटेरी दुल्हन पहले से ही शादीशुदा थी. शादी के समय उसका वास्तविक नाम छिपाया था. इस पूरी वारदात में उसका पति भी साथ दे रहा था.

शादी के समय बताया दूसरा नाम

शादी के समय महिला ने अपना नाम नेहा बताया था, जबकि उसका वास्तवित नाम पूजा था. खास बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में पति भी पत्नी का साथ दे रहा था. शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली लुटेरी गैंग की दुल्हन पूजा उर्फ नेहा पति विनोद मालवीय सहित गैंग के अन्य तीन दलाल रामचंद्र, जस्सु, विष्णुबाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. वहीं दो आरोपी अभी फरार चल रहे हैं. जिनमें महिला का पति विनोद और एक महिला आशा फरार है.

लड़की तलाश रहे युवक के घरवाले

भाटपचलाना थाना प्रभारी सतेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि गुरुवार को खरसोदकला गांव के रतनलाल सेन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उसने बताया कि वह अपने लड़के जितेंद्र सेन की शादी के लिए लड़की तलाश रहे थे. इस दौरान उनकी मुलाकात विष्णुबाई से हुई. विष्णुबाई ने उसके लड़के जितेंद्र की शादी के लिए नेहा नाम की लड़की दिखाई. लड़की नेहा की शादी के लिए उसके परिवार वालों ने 1.50 लाख रुपए की मांग की. इस पर रतनलाल ने रकम उधार लेकर विष्णुबाई और उसके साथियों को दे दी.

शादी के 6 दिन बाद दुल्हन गायब

पैसे लेने के बाद नेहा को रतनलाल के साथ रवाना कर दिया. परिवार वालों ने 14 अगस्त को छोटी-सी रस्म करते हुए नेहा उर्फ पूजा की शादी जितेंद्र सेन से गांव के मंदिर में करा दी. शादी के छह दिन बाद 21 अगस्त को दुल्हन अचानक घर से गायब हो गई. जब तलाश करने पर भी दुल्हन नहीं मिली तो लड़के को ठगी की आशंका हुई और रिपोर्ट दरज कराई.

गैंग को पुलिस ने किया गिरफ्तार

भाटपचलाना पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए दुल्हन समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने लुटेरी दुल्हन नेहा मालवीय को उसके घर से गिरफ्तार किया और उसके हिस्से में आए 40 हजार रुपए भी जब्त किए. वहीं तीन साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है. अभी महिला का पति विनोद और आशा अभी फरार चल रहे हैं.

