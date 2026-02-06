महाकाल मंदिर में हंगामा, मुंबई की महिला श्रद्धालु ने सुरक्षाकर्मियों पर लगाया मारपीट का आरोप, वीडियो वायरल

Mahakal Temple Viral Video-उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकालेश्वर के मंदिर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. मंदिर परिसर में मुंबई से आई एक महिला श्रद्धालु और वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों के बीच तीखी झड़प और मारपीट हुई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस घटना ने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं के साथ होने वाले व्यवहार को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

पहले जानिए क्या है पूरा मामला

यह घटना गुरुवार 5 फरवरी रात करीब 10 बजे की है. ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नर्स के पद पर कार्यरत एक महिला अपने तीन दोस्तों के साथ दर्शन करने के लिए उज्जैन आई थी. महिला का आरोपी है कि जब वह गणेश मंडपम में दर्शन कर रही थी, तब एक महिला सिक्योरिटी गार्ड ने उसे आगे बढ़ने के लिए कहा. इसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई.

महिला ने लगाए गंभीर आरोप

पीड़िता ने घटना के बाद महाकाल थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि महिला गार्ड्स ने उसके साथ अभद्रता की और धक्का-मुक्की की. आरोप है कि जब उसने इसका विरोध किया, तो 2-3 महिला गार्ड वहां पहुंची और उसका मजाक उड़ाने लगीं. महिला का दावा है कि एक गार्ड ने उसका गला दबाया और उसे जमीन पर पटक दिया. इसके बाद 3-4 महिला गार्ड्स ने मिलकर उसके हाथ-पैर पकड़े और जबरन मंदिर परिसर से बाहर निकाल दिया. महिला ने पुरुष गार्ड्स पर भी बदसलूकी के आरोप लगाए हैं और पुलिस से सीसीटीवी फुटेज की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है.

मंदिर प्रशासन ने आरोप निराधार बताए

दूसरी ओर, वीडियो वायरल होने के बाद मंदिर समिति ने भी अपना पक्ष रखा है. मंदिर के सहायक प्रशासक आशिष फलवाडिया ने एक बयान जारी कर कहा कि महिला के आरोप पूरी तरह से निराधर हैं. मंदिर प्रशासन का दावा है कि महिला श्रद्धालु ने ही पहले सुरक्षाकर्मियो के साथ मारपीट की और उन्हें नोचा. मंदिर समिति ने भी महिला के खिलाफ पुलिस में आवेदन देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है. थाना प्रभारी गगन बादल ने बताया कि थाना महाकाल पुलिस अब दोनों आवेदनों की जांच कर रही है. उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

