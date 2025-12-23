Advertisement
फुटबॉल खेलते समय गिरा 14 साल का बच्चा, अचानक बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में हुई मौत

Ujjain News-उज्जैन में एक फुटबॉल खेलते समय एक 14 साल के बच्चे की मौत हो गई. बच्चा अपने जुड़वां भाई के साथ पार्क में फुटबॉल खेल रहा था, इसी दौरान वह अचानक गिर पड़ा. अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया और हंगामा किया.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 23, 2025, 11:18 PM IST
Child Dies While Playing Football-उज्जैन के नागदा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 14 साल के बच्चे की फुटबॉल खेलते समय मौत हो गई. मृतक की पहचान निकुंज सेठिया के रूप में हुई है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हार्ट अटैक से मौत होने की आशंका जताई जा रही है. छात्र 8वीं क्लास का छात्र था, वह अपने जुड़वां भाई के साथ केशव पार्क में फुटबॉल खेल रहा था. इसी दौरान वह गिर पड़ा था. 

डॉक्टरों ने उज्जैन किया रेफर
निकुंज के गिरने का बाद उसके भाई ने तुरंत घटना की सूचना परिजनों को दी. परिजन उसे लेकर नागदा के जनसेवा अस्पताल पहुंचे, वहां डॉक्टरों ने उसे सीपीआर दिया, जिसके कुछ समय के लिए उसकी धड़कन वापस आ गई. डॉक्टरों ने परिजनों को बताया कि बच्चे को हार्ट अटैक की संभावना है. गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे उज्जैन रेफर कर दिया. 

उज्जैन लेकर पहुंचे परिजन
डॉक्टरों की सलाह पर परिजन उसे उज्जैन के अवंती अस्पताल लेकर पहुंचे. परिजनों ने आरोप लगाया कि रविवार का दिन होने के कारण अवंती अस्पताल में कोई सीनियर डॉक्टर मौजूद नहीं था. वहां केवल ड्यूटी डॉक्टर थे और उन्होंने ही बच्चे को इलाज दिया. परिजनों ने बार-बार सीनियर डॉक्टरों को बुलाने की मांग करते रहे, लेकिन स्टाफ ने कहा कि छुट्टी के दिन कोई सीनियर डॉक्टर नहीं आएगा और सुबह ही मिलेंगे. 

बच्चे के पास नहीं जाने दिया
निकुंज के परिजनों ने बताया कि उन्होंने किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की मांग की थी. निकुंज आईसीयू में था, उसे बार-बार देखने के लिए भी नहीं जाने दिया जा रहा था. परिजनों का आरोप है कि उन्हें बच्चे के पास जाने की अनुमति नहीं दी गई. इलाज में कथित लापरवाही के चलते करीब 24 घंटे के बाद बच्चे को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. 

अस्पताल पर लगाए आरोप
बच्चे की मौत के बाद परिजनों में भारी आक्रोश है, उन्होंने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही और अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाया है. परिजनों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. मृतक की परिजनों ने शिकायत नहीं की, जब परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया तो अस्पताल वालों ने ही पुलिस बुलवाई थी यह कहना है बच्चों के परिजनों का. परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कोई पुलिस में शिकायत नहीं की.

यह भी पढ़ें-मध्यप्रदेश में वोटर लिस्ट से कटे 42.74 लाख नाम, 8.40 लाख मतदाताओं की मैपिंग नहीं

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

