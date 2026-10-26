उज्जैन में 539 करोड़ के विकास कार्य, सिंहस्थ-2028 से पहले CM मोहन यादव ने की 3 बड़ी घोषणाएं

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मुख्यमंत्री मोहन यादव सोमवार को उज्जैन स्थित वाल्मीकि धाम में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने करीब 539 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया. सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के तहत धार्मिक स्थलों के विकास और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के विस्तार से जुड़े कार्यों की शुरुआत की गई.
मुख्यमंत्री ने वाल्मीकि धाम में धर्मशाला बनाने, जूना सोमवारिया क्षेत्र में प्रस्तावित थाने का नाम वाल्मीकि धाम थाना रखने और दुर्गादास छत्री के पास से सड़क निकालने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि सिंहस्थ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उज्जैन के धार्मिक स्थलों का विकास किया जा रहा है. इस दौरान अमृत द्वार और पांचजन्य द्वार से जुड़े कार्यों का भी भूमिपूजन किया गया.
सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा पर भी टिप्पणी
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा पर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि सनातन के प्रति दुर्भावना रखने वाले लोग अब भगवान राम के धाम की यात्रा निकालकर पुराने पापों की क्षमा मांगने निकले हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि धाम पहुंचकर उन्होंने महर्षि वाल्मीकि को नमन किया. परम पूज्य उमेशनाथ जी महाराज के आश्रम में राज्यसभा सदस्य के साथ इस आयोजन में भागीदारी की. उन्होंने कहा कि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर उज्जैन में श्रद्धालुओं की सुविधा और विकास के लिए करीब 539 करोड़ रुपये के विभिन्न कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया गया है.
सीएम ने दी शुभकामनाएं
सीएम ने आगे कहा कि उज्जैन विकास प्राधिकरण और शासन के माध्यम से किए जा रहे ये कार्य सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के साथ-साथ स्थायी सुविधाओं के रूप में भी उपयोगी होंगे. इनसे उज्जैन के लोगों और श्रद्धालुओं को आने वाले समय में लाभ मिलेगा. उन्होंने वाल्मीकि जयंती और शरद पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दीं.
उन्होंने कहा कि दर्जी समाज का धाम भी एक पवित्र स्थान है, जहां देश और प्रदेश से श्रद्धालु आते हैं. वे वहां भी नमन करने जाएंगे. मुख्यमंत्री ने बताया कि इससे पहले वे बगलामुखी धाम में करीब 85 करोड़ रुपये के कार्यों का शुभारंभ करके आए हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखकर व्यवस्थाएं विकसित की जा रही हैं, ताकि मध्य प्रदेश धार्मिक पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में आगे बढ़ सके.