उज्जैन में इन चीजों पर लगा बैन... अगले 2 महीने तक जारी रहेगी सख्ती, कलेक्टर ने जारी किए आदेश; देखें लिस्ट

Ujjain News: त्योहारों को देखते हुए उज्जैन कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रोशन कुमार सिंह ने आने वाले 2 महीने के लिए शहर में कई तरह के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं. इनमें प्रमुख रूप से धरना, रैली, डीजे, साउंड, बैंड, जुलूस और धारदार हथियार लेकर चलने पर सख्त मनाही है. ये आदेश दिसंबर 2025 तक लागू हैं, हालांकि शादी-विवाह जैसे कार्यक्रमों में थोड़ी छूट ज़रूर रहेगी.

उज्जैन में लगा बैन

त्योहारी सीज़न में जिले में शांति और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए उज्जैन कलेक्टर द्वारा विशेष दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के अंतर्गत पूरे जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया गया है. नियम का उल्लंघन करने पर उचित कार्रवाई की जाएगी.

इन चीज़ों पर लगा प्रतिबंध

जारी आदेश के तहत किसी भी व्यक्ति को धारदार हथियार लेकर चलने पर सख्त मनाही है. किसी भी हथियार, हॉकी, डंडा, रॉड का दुरुपयोग करने पर भी मनाही है. शहर में बिना इजाजत आयोजित सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन और रैली पर भी रोक है. बिना अनुमति डीजे, बैंड या साउंड एम्पलीफायर के प्रयोग पर भी रोक लगी है. किसी भी व्यक्ति को अपने साथ एसिड, पेट्रोल, केरोसिन लेकर चलने की अनुमति नहीं दी गई है.

धरना-रैली में पटाखे या किसी भी तरह के विस्फोट पर भी रोक लगाई गई है. बिना आदेश के कहीं पर अस्थायी टेंट, पंडाल निर्माण पर भी रोक लगी है. रास्ते, सड़क और हाईवे पर यातायात में रुकावट डालने वालों पर कार्रवाई की जाएगी.

सोशल मीडिया से लेकर बाहरी लोगों पर पैनी नज़र

आदेश में यह साफ तौर पर कहा गया है कि सोशल मीडिया पर किसी दल, धर्म, जाति, संस्था या व्यक्ति के विरुद्ध अपमान और आपत्तिजनक भड़काऊ पोस्ट होने पर कार्रवाई की जाएगी. आपत्तिजनक मैसेज, चित्र, कमेंट, बैनर, पोस्टर या इंटरनेट के माध्यम से कानून-व्यवस्था में बाधा डालने वालों पर पैनी नज़र रखी जाएगी. इसके अलावा ऐतिहासिक धरोहरों और इमारतों के पास रील, वीडियोग्राफी और शूटिंग पर भी मनाही है, साथ ही होटल, लॉज या फिर धर्मशाला में ठहरे बाहरी लोगों की जानकारी भी थाना प्रभारी को लिखित में दी जाएगी.

