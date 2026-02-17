Advertisement
उज्जैन में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, लाठी-डंडे से कोचिंग संचालक पर हमला, बजरंग दल का हंगामा

Ujjain News-उज्जैन में हफ्ता मांगने के विवाद को लेकर मंगलवार को दो पक्षों के बीच विवाद हो गया और मारपीट हो गई. आधा दर्जन लोगों ने कोचिंग संचालक पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Feb 17, 2026, 07:54 PM IST
उज्जैन में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, लाठी-डंडे से कोचिंग संचालक पर हमला, बजरंग दल का हंगामा

Ujjain Violence-मध्यप्रदेश के उज्जैन के केशव नगर क्षेत्र में दो पक्षों में मारपीट का एक मामला सामने आया है. घटना का सीसीटीवी भी वायरल हुआ है. जिसमें दोनों पक्ष एक-दूसरे को मारते पीटते दिखाई दे रहे हैं. यहां लाठी डंडे और पत्थर भी चले है. इस घटना में एक कोचिंग क्लास संचालक घायल हुआ है, जिसे गंभीर हालत में इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है. पुलिस ने इस मामले में  आरिफ और इमरान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच जारी है.

विवाद के बाद हुई मारपीट
दरअसल, मंगलवार को केशव नगर क्षेत्र में रहने वाले ऑटो चालक इमरान और आरिफ परिवार को लेकर ऑटो से जा रहे थे. घर के पास ही मैथ्य पावर कोचिंग क्लास है, जिसका संचालन अजय जागरी करते हैं. अजय जागरी अपनी कोचिंग के नीचे खड़े थे. इसी दौरान इमरान और आरिफ ऑटो से निकले. इसी को लेकर विवाद हो गया. यह विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई. 

जमकर चले लाठी-डंडे और पत्थर
विवाद में देखते ही देखते दोनों पक्षों की ओर से लोग इकट्ठे हो गए. लाठी डंडे और पत्थर चले. इस घटना में कोचिंग संचालक अजय घायल हो गए. जिनका इलाज जारी है और उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है. वहीं इस मामले में बजरंग दल के कार्यकर्ता और अन्य कोचिंग संचालक भी आ गए. इस घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई. 

पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन
इस घटना में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा भी पथराव किया गया. पुलिस ने शांति बनाए रखने के लिए हल्का बल प्रयोग कर लोगों को मौके से खदेड़ा. पुलिस के बल प्रयोग करने को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया. हालांकि बाद में समझाइश के बाद प्रदर्शन खत्म कर दिया गया. 

पुलिस ने आरोपियों को लिया हिरासत में 
दूसरी और इस घटना को लेकर घायल की पत्नी पूनम जागरी ने पुलिस को बयान दिया कि क्षेत्र में ही रहने वाले इमरान और आरीफ आय दिन हफ्ता वसूली को लेकर परेशान करते हैं. हफ्ता ना देने पर आज मारपीट पर करने लगे. पुलिस ने शिकायत के आधार पर इमरान और आरिफ के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. मामले में सीएसपी दीपिका शिंदे ने बताया कि दो पक्षों के बीच आने जाने पर विवाद हुआ है. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है. कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है. सीसीटीवी व अन्य साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जा रही है. क्षेत्र में शांति कायम हो इसलिए पुलिस बल तैनात किया गया है.रिपोर्ट-अनिमेष सिंह

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

