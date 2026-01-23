Advertisement
उज्जैन का तराना हिंसा की आग में झुलसा, बस फूंकी, दुकानों में आगजनी और जमकर पथराव; 15 गिरफ्तार

Ujjain News-उज्जैन के तराना कस्बे में गुरुवार रात दो पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद धारा 144 लागू की गई थी. शुक्रवार दोपहर के बाद कस्बे में फिर हिंसा हो गई. एक दुकान और बस को आग के हवाले कर दिया गया. वहीं आगजनी के बाद दोनों पक्षों के बीच पथराव भी हुआ, जिसमें एक युवक घायल हो गया. पुलिस लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है. तराना में धारा 144 लागू है. 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 23, 2026, 05:24 PM IST
Ujjain tarana Violence-मध्यप्रदेश के उज्जैन के तराना कस्बे में गुरुवार रात से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. गुरुवार रात दो पक्षों के बीच हुआ विवाद बड़े बवाल में बदल गया, जिसके बाद शहर में सांप्रदायिक तनाव फैल गया. गुरुवार रात हुई तोड़फोड़ और उपद्रव के बाद शुक्रवार को हालात तनावपूर्ण हो गए. उपद्रवियों ने आगजनी और पथराव से इलाके में दहशत फैला दी. एक दुकान में आग लग गई और बस को फूंक दिया गया. इस घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया, जिसमें एक युवक घायल हो गया. पुलिस ने अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस लोगों से शांति बनाए रखने और घर में रहने की अपील कर रही है. 

शुक्रवार को फिर हुई हिंसा
शुक्रवार दोपहर को हिंसा के बाद स्थिति फिर तनावपूर्ण हो गई. उपद्रवियों ने एक बस को आगे के हवाले कर दिया और कई दुकानों में तोड़फोड़ की. इसके बाद दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया. तनाव को देखते हुए हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में तराना थाने पहुंच गए और घेराव कर दिया. प्रदर्शन करने वाले लोगों ने मांग की कि हमलावरों का जुलूस निकाला जाए और उनके घरों पर प्रशासन बुलडोजर चलाए.

बसों में लगाई आग, हुई पत्थरबाजी
तराना में एक बस पूरी तरह से जला दी गई है. 13 बसों के कांच फोड़ गिए गए और तोड़फोड़ की गई. 10 कारों को नुकसान पहुंचाया गया है. 6 से ज्यादा घरों और दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी हुई. इसके साथ ही कुछ बाइकों को भी तोड़ा गया है. शुक्रवार को पत्थरबाजी की भी घटना हुई. फिलहाल, इलाके में तनाव है. प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है. पुलिस लगातार लोगों से शांति करने की बनाए रखने की अपील कर रही है. 

कैसे हुई थी विवाद की शुरुआत
गुरुवार रात कुछ युवकों ने सोहेल ठाकुर नाम के युवक पर हमला कर दिया था. सोहेल को सिर में गंभीर चोट आई, प्राथमिक इलाके बाद उन्हें उज्जैन रेफर किया गया. इस मारपीट की खबर फैलते ही दो समुदाय के लोग आमने-सामने आ गए और विवाद बढ़ता चला गया. पुलिस ने विवाद के बाद सप्पन मिर्जा, ईशान मिर्जा, शादाब उर्फ इडली, सलमान मिर्जा, रिजवान मिर्जा और नावेद के खिलाफ जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज किया. इनमें से पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. वहीं हिंसा के बाद अब तक 15 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है. 

