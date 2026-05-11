किसान नेता के जिला बदर पर भड़की कांग्रेस, कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने पहुंचे कांग्रेसी, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

Congress Protest in Ujjain-मध्यप्रदेश के उज्जैन में किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अशोक जाट पर पुलिस प्रशासन द्वारा की गई जिला बदर की कार्रवाई के खिलाफ आज शहर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन में तीन कांग्रेस विधायकों के साथ किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए. प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई. कलेक्टर कार्यालय की तरफ बढ़ रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया.

कलेक्टर कार्यालय का घेराव

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया. आंदोलन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे और कार्यकर्ताओं को धरना स्थल पर पहु्ंचने से पहले ही रोकने की कोशिश की. हालांकि, तमाम रुकावटों के बावजूद करीब 1000 कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय तक पहुंच गए.

पुलिस ने किया लाठीचार्ज

कलेक्टर कार्यालय के बाहर की गई बैरिकेडिंग को जब कार्यकर्ताओं ने लांघने का प्रयास किया, तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज कर दिया. इसके बाद कांग्रेस विधायक और कार्यकर्ता वहीं जमीन पर धरने पर बैठ गए. प्रदर्शन में तराना विधायक महेश परमार, महिदपुर विधायक दिनेश जैन बॉस, सुसनेर विधायक भेरूसिंह बापू और किसान प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र चौहान मुख्य रूप से शामिल थे.

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कांग्रेस ने दी 7 दिन की चेतावनी

प्रदर्शन के दौरान शहर की अलग-अलग सीमाओं पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश भी की. नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने प्रशासन की इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष अशोक जाट के खिलाफ दर्ज सभी मामले किसानों के हक की लड़ाई के दौरान हुए प्रदर्शनों से जुड़े हैं. उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है. राजनीतिक प्रकरणों के आधार पर जिला बदर करना सरकार और जिला प्रशासन की ज्यादती है. कांग्रेस ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन कलेक्टर कार्यालय के बाहर चस्पा किया. नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर जिला बदर कार्रवाई वापस नहीं ली गई, तो 7 दिन बाद बड़ा आंदोलन किया जाएगा.

विधायक का दंडवत प्रणाम

प्रदर्शन पहले एक दिलचस्प और चौंकाने वाला घटनाक्रम भी देखने को मिला. तराना विधायक महेश परमार और पुलिस के बीच हुई बहस का एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में विधायक महेश परमार एडिशनल एसपी आलोक शर्मा के पैर पड़ने के लिए उनके पीछे घूमते नजर आ रहे हैं. इस दौरान वे सड़क पर दंडवत प्रणाम करने के लिए लेट गए, जबकि एडिशनल एसपी वहां से बचकर हटते हुए दिखाई दे रहे हैं.

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