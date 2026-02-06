Advertisement
लहसुन की आड़ में अफीम की खेती, उज्जैन पुलिस ने खेत में दबिश देकर जब्त किए 1300 पौधे, आरोपी गिरफ्तार

Ujjain News-उज्जैन में लहसुन की आड़ में की जा रही अफीम की अवैध खेती का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने एक किसान को गिरफ्तार करते हुए उसके खेत से 1300 अफीम के पौधे जब्त किए हैं. जब्त किए गए अफीम के पौधों की कीमत करीब 60 हजार रुपए बताई जा रही है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Feb 06, 2026, 06:45 PM IST
Opium Found in Garlic Crop-मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले के माकड़ोन थाना पुलिस ने लहसुन की फसल की आड़ में अवैध अफीम की खेती करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने खेत से 1300 अफीम के पौधे जब्त किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 60 हजार रुपए बताई जा रही है. 5 फरवरी 2026 को माकड़ोन थाना प्रभारी उनि प्रदीप सिंह राजपूत को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम नांदेड निवासी रघुनाथ उर्फ रुगनाथ देवड़ा अपने खेत में लहसुन की फसल के बीच अफीम के पौधे उगा रहा है. किसान साक्ष्य नष्ट करने की तैयारी में है. 

लहसुन की कतारों के बीच मिले पौधे
सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया और स्वतंत्र गवाहों के साथ नांदेड–देवली रोड स्थित खसरा नंबर 1458 पर दबिश दी. खेत की बारीकी से तलाशी लेने पर लहसुन की कतारों के बीच किनारे-किनारे हरे पौधे लगे मिले. जांच और पहचान परीक्षण के दौरान ये सभी अफीम के पौधे पाए गए. पुलिस ने मौके से 26 गठ्ठरों में कुल 1300 अफीम के पौधे जब्त किए.

एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज 
पुलिस द्वारा जब्त किए गए अफीम के पौधों का कुल वजन लगभग 6 किलो 100 ग्राम और अनुमानित बाजार कीमत 60 हजार रुपए बताई गई है. आरोपी रघुनाथ उर्फ रुगनाथ देवड़ा (50) निवासी ग्राम नांदेड को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है. उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/18(सी) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है.

अवैध रूप से लगाए गए थे पौधे
तराना SDOP भविष्य भास्कर ने बताया कि 5 फरवरी को थाना माकड़ोन को सूचना मिली कि ग्राम नांदेड–देवली रोड पर एक खेत में किसी व्यक्ति ने लहसुन की फसल के बीच अवैध रूप से अफीम के पौधे लगाए हैं.सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पाया कि उक्त खेत में लगभग 1300 अफीम के पौधे बिना अनुमति उगाए गए थे. सभी अफीम को पौधों को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

