किसानों की भोली सूरत पर 'डाका', 20 ट्रैक्टर चोरी कर दूसरे जिलों में बेचे, किराए पर लेता था आरोपी

Ujjain Thug Arrested-मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले के भाटपचलाना थाना क्षेत्र में किसानों के साथ बड़े स्तर पर की जा रही ट्रैक्टर धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो लंबे समय से किसानों को अपने जाल में फंसा रहा था. आरोपी किसानों को लालच देकर ट्रैक्टर ले जाता और फिर उन्हें लाखों की चपत लगा देता था. पुलिस ने आरोपी के पास से 20 ट्रैक्टर बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 1.80 करोड़ है.

किसानों को किराए का देता था लालच

गिरफ्तार आरोपी की पहचान रफीक पिता गनीमोहम्मद, निवासी ग्राम माधीपुरा के रूप में हुई है. पुलिस जांच में सामने आया कि उसकी कार्यप्रणाली बेहद चालाकी भरी थी. रफीक ग्रामीण इलाकों में जाता था और वहां सीधे-सादे किसानों को ढूंढता था. इसके बाद उनसे बातचीत कर उन्हें निशाना बनाता, वह उन्हें ट्रैक्टर पर ज्यादा मासिक किराया देने का लालच देता था.

बेच देता था किसानों के ट्रैक्टर

किसानों का भरोसा जीतने के बाद आरोपी उनके ट्रैक्टर अपने कब्जे में ले लेता, लेकिन इसके बाद ना तो किराया देता और ना ही ट्रैक्टर वापस करता. इसके उलट, वह इन ट्रैक्टरों को अन्य जिलों में ले जाकर बेच देता या गिरवी रख देता था. गिरफ्तारी से बचने के लिए वह लगातार अपने मोबाइल नंबर और ठिकाने बदलता रहता था.

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पुलिस ने किया गिरफ्तार

लगातार मिल रही शिकायतों के बाद भाटपचलाना थाना पुलिस ने 29 अप्रैल 2026 को मामला दर्ज कर जांच शुरू की. तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने 30 अप्रैल को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उज्जैन, इंदौर, धार और रतलाम जिलों के अलग-अलग क्षेत्रों से कुल 20 ट्रैक्टर बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपये है.

पुलिस ने किसानों से अपील

फिलहाल आरोपी को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड लिया जा रहा है, ताकि इस पूरे नेटवर्क और अन्य संभावित आरोपियों के बारे में और जानकारी जुटाई जा सके. इस कार्रवाई में एसडीओपी खाचरौद आकांक्षा बेछोटे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सतेन्द्र सिंह चौधरी और उनकी टीम की अहम भूमिका रही. पुलिस ने किसानों से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के झांसे में आने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें और सतर्क रहें.

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