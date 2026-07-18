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सरकारी व्हाट्सऐप ग्रुप तक पहुंचा साइबर ठगों का जाल, महिला सीएचओ से 60 हजार रुपये की ठगी

उज्जैन में साइबर ठगों न हेल्थ ब्लाॉक के आधिकारी व्याट्सऐप ग्रुप का सहरा लेकर एक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) से 60 हजार रुपए की ठगी कर ली. ग्रुप में आए संदेश के बाद फोन करने वाले को अधिकारी समझकर सीएचओ ने रकम ट्रांसफर कर दी. मामले की शिकायत एसपी कार्यालय में दर्ज कराई गई है.

Written ByAnimesh SinghEdited By:Pooja
Published: Jul 18, 2026, 10:37 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 10:37 AM IST
सरकारी व्हाट्सऐप ग्रुप तक पहुंचा साइबर ठगों का जाल, महिला सीएचओ से 60 हजार रुपये की ठगी

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Animesh Singh

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अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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