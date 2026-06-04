वन विभाग ऑफिस में काम के समय बन रहे थे 'दाल-बाफले', कर्मचारी के बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो वायरल

Ujjain Office Viral Video-मध्यप्रदेश के उज्जैन के वन भवन स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में सरकारी ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों के दाल-बाफले बनाते नजर आने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि कार्यालय परिसर में ही वन विभाग के कर्मचारी भोजन तैयार करने में जुटे थे, जबकि यह समय सरकारी कामकाज का था. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कर्मचारी काम-काज छोड़ मौज-मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो वायरल होने के बाद सरकारी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं.

कर्मचारी का था जन्मदिन

जानकारी के अनुसार, कर्मचारियों द्वारा विभाग के कर्मचारी अरुण वाडिया के जन्मदिन के अवसर पर तैयारियां की जा रही थीं. मौके पर कई कर्मचारी दाल-बाफले बनाने में व्यस्त दिखाई दिए. इस दौरान कार्यालयीन कार्यों की बजाय कर्मचारियों का ध्यान निजी आयोजन की तैयारियों पर केंद्रित नजर आया.

दावत की तैयारियों में जुटे कर्मचारी

सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे निर्धारित समय में जनता और विभाग से जुड़े कार्यों का निर्वहन करें, लेकिन वन भवन से सामने आई तस्वीरें और जानकारी अलग ही कहानी बयां कर रही हैं. सवाल यह है कि जिस समय सरकारी काम होना चाहिए, उस समय यदि कर्मचारी दावत की तैयारियों में जुटे रहें तो विभागीय कार्यों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता होगा.

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विभाग ने नहीं दिया स्पष्टीकरण

मामला इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि यह गतिविधि किसी निजी स्थान पर नहीं, बल्कि सरकारी कार्यालय परिसर में होती दिखाई दी है. ऐसे में सरकारी संसाधनों और कार्यालयीन समय के उपयोग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. अब यह देखना होगा कि वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस मामले पर क्या रुख अपनाते हैं और ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों द्वारा की जा रही इन गतिविधियों को लेकर कोई जवाबदेही तय होती है या नहीं. वहीं विभाग का पक्ष सामने आने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी.

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