Ujjain News-प्याज के कम भाव पर हुआ विवाद, गुस्साए बेटे ने पिता के चेहरे पर पेट्रोल डालकर लगाई आग

MP News-मध्यप्रदेश के उज्जैन से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां प्याज के कम दाम को लेकर हुए विवाद में बेटे ने पिता के चेहरे पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. मामला जिले के बड़नगर का है. प्याज को कम दाम पर बेचने को लेकर बाप-बेटे के बीच विवाद हो गया था. यह विवाद इतना बढ़ गया कि बेटे ने गुस्से में पिता के चेहरे पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. मां और पोती ने कंबल डालकर आग बुझाई, जिससे बुजुर्ग की जान बची.

प्याज बेचने गया था बेटा

उज्जैन ग्रामीण एएसपी मयूर खंडेलवाल ने बताया कि जाफला गांव का रहने वाला भूरे सिंह हाड़ा का बड़ा बेटा राजेंद्र सिंह 18 अगस्त को 10 कट्टे प्याज लेकर बदनावर मंडी गया था. मंडी में उसने सिर्फ पांच ही प्याज के कट्टे बेचे और बाकी को लेकर वापस घर आ गया. लेकिन पिता ने कम भाव मिलने पर आधे प्याज बेचने को लेकर आपत्ति जताई. इसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया.

पिता के चेहरे पर पेट्रोल डाल लगाई आग

दोनों के बीच हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में राजेंद्र ने बोतल में रखा पेट्रोल पिता के चेहरे पर डाला और लाइटर से आग लगा दी. चीख-पुकार सुनकर मां चंदा बाई और पोती दौड़कर वहां पहुंची और कंबल डालकर आग पर काबू पाया. इसके बाद ग्रामीणों की मदद से घायल को अस्पताल लेकर पहुंचे.

घरवालों को दी धमकी

इस घटना के बाद आरोपी बेटे ने घरवालों को धमकी दी कि भविष्य में प्याज के भाव के बारे में पूछताछ की तो जान से खत्म कर दूंगा. मां चंदा बाई की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उसके पास से पेट्रोल की बोतल और लाइटर जब्त किए गए हैं. एएसपी खंडेलवाल ने बताया कि आरोपी रांजेंद्र पर पहले से तीन आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं.

