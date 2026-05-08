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गेहूं खरीदी में MP का यह जिला नंबर-1 पर, 75000 किसानों से हुई 4.69 टन की खरीदी

Gehu Kharidi: मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी जारी है. उज्जैन जिला फिलहाल गेहूं खरीदी में नंबर-1 की स्थिति में चल रहा है. यह जानकारी जिले के कलेक्टर की तरफ से दी गई है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 08, 2026, 03:59 PM IST
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एमपी का यह जिला गेहूं खरीदी में नंबर-1
एमपी का यह जिला गेहूं खरीदी में नंबर-1

Ujjain District Wheat Procurement: मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी जारी है. प्रदेश के सभी जिलों में गेहूं खरीदी की प्रक्रिया को देखते हुए तारीख भी आगे बढ़ाए जाने की संभावना बन रही है. इस बीच उज्जैन जिला गेहूं खरीदी में पहले स्थान पर चल रहा है. उज्जैन के कलेक्टर रौशन कुमार सिंह की तरफ से यह जानकारी दी गई है. जहां उज्जैन जिला गेहूं खरीदी में पहले स्थान पर पहुंच गया. कलेक्टर का कहना है कि गेहूं खरीदी को लेकर प्रशासन की तरफ से उपार्जन केंद्रों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और किसानों का पूरा गेहूं खरीदा जा रहा है. 

उज्जैन में खरीदा गया 4.69 टन गेहूं

उज्जैन के जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक के अनुसार जिले के 198 उपार्जन केंद्रों पर गेहूं खरीदी जारी है. 7 मई तक 75 हजार 309 किसानों से 4 लाख 69 हजार 564 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है. इसमें से 4 लाख 2 हजार 426 मीट्रिक टन गेहूं का परिवहन भी हो चुका है. किसानों को अब तक 450.67 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है. साथ ही 22 हजार 353 गठान बारदाना जारी किया जा चुका है. उन्होंने बताया कि स्लॉट बुकिंग का काम भी जारी है. जिससे गेहूं खरीदी का यह आंकड़ा अभी और लंबा जाने की संभावना बन रही है. 

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गेहूं खरीदी के भुगतान पर फोकस 

उज्जैन कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने बताया कि समिति प्रबंधक को निर्देश दिए कि किसानों को समय पर टोकन दिए जाएं और लाइन के अनुसार खरीदी की जाए. उन्होंने स्वीकृति पत्र जारी करने की स्थिति की भी जानकारी ली है. समिति प्रबंधक ने बताया कि 24 हजार मीट्रिक टन गेहूं में से 20 हजार मीट्रिक टन के स्वीकृति पत्र जारी किए जा चुके हैं. निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने किसानों से भी बातचीत की. खलाना गांव के एक किसान ने बताया कि उसने अब तक चार ट्रॉली गेहूं बेचा है और करीब 24 घंटे में खरीदी प्रक्रिया पूरी हो गई. किसान ने यह भी बताया कि बिल बनने के तीन दिन के भीतर भुगतान मिल गया. किसान ने अच्छी व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन का धन्यवाद किया. 

एमपी में गेहूं खरीदी

मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी में अब तक 9.09 लाख किसानों से लगभग 53.40 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है. जबकि सभी जिलों में फिलहाल खरीदी की प्रक्रिया जारी है. जिसके लिए किसानों के बैंक खातों में 9525.70 करोड़ रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है. वहीं अब तक 14.81 लाख किसानों द्वारा गेहूं बेचने के लिए स्लॉट बुक किए है. जबकि स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया आगे भी जारी है. एमपी सरकार ने इस बार गेहूं खरीदी का लक्ष्य पहले 78 लाख मीट्रिक टन रखा था. लेकिन अब केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद गेहूं खरीदी का लक्ष्य 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है. मध्य प्रदेश में इस बार 2625 रुपए प्रति क्विंटल के दर से गेहूं खरीदा जा रहा है. 

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