गाय की मौत पर भी कमाई! उज्जैन में डॉक्टर ने मांगी 9000 की रिश्वत, रंगेहाथ गिरफ्तार
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

गाय की मौत पर भी कमाई! उज्जैन में डॉक्टर ने मांगी 9000 की रिश्वत, रंगेहाथ गिरफ्तार

Ujjain News: उज्जैन से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक डॉक्टर ने गाय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के बदले 9 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसे लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 12, 2025, 01:44 PM IST
गाय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए रिश्वत मांगी
गाय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए रिश्वत मांगी

MP News: उज्जैन जिले की  बड़नगर तहसील से रिश्वत की बड़ी खबर आई है, यहां के इंगोरिया गांव में तैनात एक डॉक्टर को लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि आरोपी डॉक्टर ने गाय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के एवज में बीमा क्लेम के लिए 10 हजार रुपये की मांग की थी, जो बाद में 9 हजार रुपये पर तय हुई. डॉक्टर जब यह पैसा ले रहा था तभी लोकायुक्त की टीम पहुंची और उसे पकड़ लिया. बताया जा रहा है कि यह मामला बीमा क्लेम से भी जुड़ा है. 

उज्जैन में बीमा क्लेम के लिए मांगी रिश्वत 

बताया जा रहा है कि दंगवाड़ा गांव में रहने वाले अर्जुन गुर्जर ने 4 सितंबर को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन आनंद यादव को शिकायत दी कि उनके भांजे की गाय की मौत हो गई है, बीमा क्लेम के लिए आवश्यक पोस्टमार्टम रिपोर्ट पशु चिकित्सालय इंगोरिया के डॉक्टर मनमोहन सिंह पवैया ने तैयार की थी. पुलिस की जांच में यह पता चला कि डॉक्टर पवैया ने रिपोर्ट जारी करने के एवज में 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगी, जिसे बाद में 9 हजार रुपये पर बातचीत कर लिया गया, 12 सितंबर को जब डॉक्टर ने अर्जुन गुर्जर से रिश्वत लेते हुए 9 हजार रुपये लिए, तब लोकायुक्त की टीम मौके पर पहुंच गई और उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. 

ये भी पढ़ेंः 950 ग्राम लिखा, निकला सिर्फ 756 ग्राम, फिर क्या लगा 500060 का झटका! जानिए मामला

 

लोकायुक्त महानिदेशक योगेश देशमुख के निर्देशानुसार उज्जैन लोकायुक्त टीम की इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार को लेकर सख्त नजर रखी जा रही है और लोकायुक्त की टीम इसे रोकने के लिए तत्पर है. जबकि यह भी पता चला है कि इस तरह के कामों के लिए ग्रामीण स्तर पर रिश्वत की मांग की जा रही है. 

इस मामले में उज्जैन लोकायुक्त की तत्परता से पशुपालकों को न्याय दिलाने की उम्मीद जगी है, पशुपालकों का कहना है कि वह अक्सर इसी तरह की समस्याओं से परेशान रहते हैं. वहीं उज्जैन जिले में रिश्वत का यह मामला चर्चा में भी बना हुआ है. 

उज्जैन से अनिमेष सिंह की रिपोर्ट

ये भी पढ़ेंः उज्जैन में नोटों की 'फैक्ट्री' पर छापा, पुलिस ने बरामद की जाली करेंसी छापने वाली मशीन और केमिकल 

;