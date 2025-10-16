Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

महाकाल मंदिर में 'डोरेमॉन' का तांडव! VIP पास खरीदकर गर्भगृह में घुसा कार्टून कैरेक्टर, पुजारियों ने किया हंगामा

Ujjain Mahakal Temple-उज्जैन के महाकाल मंदिर का एआई वीडियो सामने आया है. इसके बाद पुजारियों, श्रद्धालुओं और मंदिर समिति ने आपत्ति जताई है. इस वीडियो में कार्टून कैरेक्टर डोरेमॉन महाकाल मंदिर के अंदर जाता हुआ दिख रहा है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 16, 2025, 11:00 PM IST
महाकाल मंदिर में 'डोरेमॉन' का तांडव! VIP पास खरीदकर गर्भगृह में घुसा कार्टून कैरेक्टर, पुजारियों ने किया हंगामा

Doremon in Mahakal Temple-मध्यप्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर का एआई वीडियो सामने आया है, जिसमें कार्टून कैरेक्टर डोरेमॉन महाकाल मंदिर के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है. इस वीडियो के सामने आने के बाद पुजारियों, श्रद्धालुओं और मंदिर समिति ने आपत्ति जताई है. इसी वीडियो में मंदिर परिसर में 250 रुपए के पास बेचता डोरेमॉन को बेचता एक युवक भी दिखाई दे रहा है. वहीं गर्भगृह की डेहरी पर जूते पहने खड़ा गार्ड डोरेमॉन को गर्भगृह में जाने से रोकता भी नजर आ रहा है.

मंदिर में प्रवेश करता दिख रहा डोरेमॉन
महाकाल मंदिर की दर्शन व्यवस्था को लेकर बनाए गए वीडियो में डोरेमॉन महाकाल मंदिर में प्रवेश करता हुआ दिखाई दे रहा है. इसके बाद वह सीधे गर्भगृह में जाने की कोशिश भी करता है. इस दौरान गर्भगृह के बाहर खड़ा हुआ गार्ड उसे अंदर जाने से रोकता है, गार्ड यहां जूते पहने हुए दिखाई देता है. वहीं गार्ड डोरेमॉन को रोककर कहता है कि अंदर जाने के लिए गैजेट नहीं, वीआईपी पास लगता है. 

स्टॉल पर बिक रहे थे पास 
वीडियो में एक युवक मंदिर के बाहर स्टॉल लगाकर 250 रुपए में पास बेचते हुए नजर आता है. डोरेमॉन के पास खरीदने के बाद उसे गर्भगृह में दर्शन करते हुए दिखाया गया है. वीडियो के अंत में डोरेमॉन को जेल से निकलते हुए दिखाया गया है. इस वीडियो को लेकर कई लोग आपत्ति दर्ज करा रहे हैं. 

वायरल करने वालों पर होगी कार्रवाई
इस वीडियो के वायरल होने के बाद मंदिर प्रशासक ने कार्रवाई की बात कही है. मंदिर समिति ने प्रशासक प्रथम कौशिक ने कहा कि यह वीडियो मंदिर की छवि खराब करने वाला है. उन्होंने कहा कि वीडियो को वायरल करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. 

पुजारियों की आपत्ति
वहीं वीडियो को लेकर महाकाल मंदिर के पुजारी महेश शर्मा ने बताया कि वीडियो हमने भी देखा है. इसमें गार्ड जूते पहने हुए दिखाई दे रहा है. यह वीडियो सनातन धर्म पर कुठाराघात है. इस तरह के वीडियो को सोशल मीडिया पर बैन किया जाना चाहिए. वीडियो बनाकर वायरल करने वालों और गार्ड पर कार्रवाई की जानी चाहिए.

