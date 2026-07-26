/महाकाल क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिसकर्मी से मारपीट करने का मामला, ई-रिक्शा चालक का निकाला जुलूस, कान पकड़कर लगवाई उठक-बैठक

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उज्जैन के महाकाल क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिसकर्मी से मारपीट करने वाले ई-रिक्शा चालक के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है. आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसका जुलूस निकाला और घटना स्थल पर स्पॉट वेरिफिकेशन कराया. इस दौरान आरोपी कान पकड़कर उठक-बैठक लगाते हुए भी दिखाई दिया. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
जानकारी के अनुसार, महाकाल क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए ई-रिक्शा और ऑटो का प्रवेश प्रतिबंधित है. शुक्रवार को गुदरी चौराहे पर ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी कांतिलाल चरपोटा ने गोपाल मंदिर की ओर से प्रतिबंधित मार्ग पर आ रहे ई-रिक्शा (एमपी-09-डीजेड-2347) को रोका. आरोप है कि चालक आनंद चौहान निवासी कुशलपुरा ने जबरन आगे बढ़ने की कोशिश की और रोकने पर पुलिसकर्मी से झूमाझटकी, मारपीट और अभद्रता की.
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद महाकाल थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा, मारपीट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी को घटना स्थल पर लेकर पहुंची, जहां उससे स्पॉट वेरिफिकेशन कराया गया. इसके बाद शहर में उसका जुलूस भी निकाला गया. इस दौरान आरोपी कान पकड़कर उठक-बैठक लगाता नजर आया. पुलिस का कहना है कि महाकाल क्षेत्र में कानून व्यवस्था, यातायात व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा. नियम तोड़ने और पुलिसकर्मियों से अभद्रता या मारपीट करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. बता दें कि, उज्जैन में एक ड्राइवर ने अपनी ई-रिक्शा को प्रतिबंधित रास्ते पर ले जाने से रोके जाने पर ट्रैफिक पुलिस अधिकारी के साथ मारपीट की. यह घटना शुक्रवार को महाकाल इलाके के गुदरी चौराहे पर हुई. पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है.
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