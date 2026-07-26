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महाकाल क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिसकर्मी से मारपीट करने का मामला, ई-रिक्शा चालक का निकाला जुलूस, कान पकड़कर लगवाई उठक-बैठक

उज्जैन में ट्रैफिर पुलिसकर्मी से मारपीट करने वाले ई-रिक्शा चालक को गिरफ्तार कर पुलिस ने उसका जुलूस निकाला. आरोपी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है.

Written ByAnimesh SinghEdited ByPooja
Published: Jul 26, 2026, 04:56 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 04:56 PM IST
महाकाल क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिसकर्मी से मारपीट करने का मामला, ई-रिक्शा चालक का निकाला जुलूस, कान पकड़कर लगवाई उठक-बैठक

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Animesh Singh

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अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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