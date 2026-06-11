उज्जैन में ठगी का अनोखा तरीका, पीछे मुड़कर मत देखना कहकर उड़ाए जेवर, हरिद्वार के पंडित बनकर लूटा

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Elderly Woman Duped-मध्यप्रदेश के उज्जैन में अंधविश्वास और धार्मिक झांसा देकर ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. माधव नगर थाना क्षेत्र में दो बदमाशों ने खुद को हरिद्वार का पंडित बताकर एक बुजुर्ग महिला को बेटे की जान पर संकट और दुर्घटना का भय दिखाया. बातों में फंसाकर आरोपियों ने महिला से सोने की चेन और अंगूठी उतरवा ली और फरार हो गए. ठगे गए जेवरों की कीमत करीब डेढ़ से दो लाख रुपए बताई जा रही है.
महाकाल दर्शन कर लौट रही थी महिला
जानकारी के अनुसार, 8 जून की सुबह करीब 7:30 से 7:45 बजे के बीच मधुरा जैन महाकाल दर्शन कर अपने घर लौट रही थीं. इंदिरा गांधी चौराहे के समीप दो अज्ञात युवक उनसे मिले. आरोपियों ने पहले बातचीत शुरू की और फिर खुद को हरिद्वार से आया हुआ पंडित बताया. इसके बाद उन्होंने महिला को कहा कि उनके बेटे पर बड़ा संकट मंडरा रहा है और दुर्घटना होने की आशंका है.
बातों-बातों में उतरवाए जेवर
पीड़िता के अनुसार, आरोपियों ने धार्मिक अनुष्ठान और पूजा-पाठ का हवाला देते हुए उन्हें लगातार बातों में उलझाए रखा. बाद में उन्होंने महिला से सोने की चेन और अंगूठी उतरवाकर हाथ में रखवाई फिर कुछ कदम आगे चलने और पीछे मुड़कर नहीं देखने को कहा. महिला जब आगे बढ़ गईं तो आरोपी जेवर लेकर फरार हो गए.
बेटे पर संकट बताकर ठगा
पीड़िता मधुरामा जैन ने बताया कि आरोपियों ने उन्हें बेटे के भविष्य और अनिष्ट की बातें बताकर इस कदर भ्रमित कर दिया कि वह उनकी बातों में आ गईं. बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ ठगी हो चुकी है. पीड़िता के बेटे कपिल जैन ने बताया कि उनकी माता के साथ हुई वारदात में सोने की चेन और अंगूठी ठगी गई है, जिनकी कीमत करीब डेढ़ से दो लाख रुपए है. मामले की शिकायत पुलिस को कर दी गई है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराए गए हैं. पुलिस जांच में जुटी हुई है.
पुलिस जांच में जुटी
माधव नगर थाना पुलिस के अनुसार, शिकायत मिलने के बाद प्रकरण दर्ज कर लिया गया है. थाना प्रभारी गजेंद्र पचौरिया ने बताया कि दो व्यक्तियों ने स्वयं को हरिद्वार का पंडित बताकर महिला को बेटे के एक्सीडेंट और अनिष्ट का भय दिखाया था. पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की पहचान कर जल्द कार्रवाई की जाएगी.
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