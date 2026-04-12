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उज्जैन में भारी बवाल! अतिक्रमण हटाने पर भड़की हिंसा, पथराव में सब-इंस्पेक्टर घायल

Ujjain News: उज्जैन के पंचमपुरा इलाके में मंदिर विस्थापन और अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान एक विवाद हिंसक हो गया. सड़क चौड़ीकरण परियोजना का समर्थन करने वाले और उसका विरोध करने वाले गुट आपस में भिड़ गए. बढ़ता विवाद आखिरकार पत्थरबाजी में बदल गया, जिसमें एक सब-इंस्पेक्टर घायल हो गए.

 

Written By  Animesh Singh|Edited By: Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 12, 2026, 07:25 AM IST
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उज्जैन में भारी बवाल! अतिक्रमण हटाने पर भड़की हिंसा, पथराव में सब-इंस्पेक्टर घायल

Ujjain News: मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां पंचमपुरा इलाके में कल रात  मंदिर विस्थापन और अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान अचानक विवाद हिंसक हो गया. सड़क चौड़ी करने के काम के बीच दो गुटों के बीच शुरू हुई कहा-सुनी पत्थरबाजी में बदल गई, जिसमें एक सब-इंस्पेक्टर घायल हो गए. इस घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

सड़क चौड़ीकरण को लेकर विवाद
रिपोर्ट्स के अनुसार नगर निगम इस समय पंचमपुरा इलाके में सड़क चौड़ीकरण का काम कर रहा है. इस प्रक्रिया के तहत मंदिर और उसके आस-पास बनी इमारतों से अतिक्रमण हटाने की तैयारियां चल रही थीं. जहां कुछ स्थानीय निवासियों ने इस कार्रवाई के लिए अपनी सहमति दे दी थी, वहीं उसी कॉलोनी में रहने वाले एक परिवार ने इसका विरोध किया, क्योंकि उनका अपना घर भी इस प्रोजेक्ट के दायरे में आ रहा था.

अतिक्रमण हटाने पर भड़की हिंसा
विरोध कर रहे परिवार ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मौके पर बुला लिया. इसके बाद कार्यकर्ताओं ने इस काम को रोकने की कोशिश की. इसी बीच वे स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंच गए जो पहले से ही मंदिर को दूसरी जगह ले जाने के पक्ष में थे. दोनों गुट आमने-सामने आ गए, और जो बात महज कहा-सुनी से शुरू हुई थी, वह धीरे-धीरे एक तीखी झड़प में बदल गई. देखते ही देखते दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

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यह भी पढ़ें: जेल या अय्याशी का अड्डा? खूंखार कैदियों के पास मिला ऐसा सामान की उड़ गए अधिकारियों के होश, भैरवगढ़ जेल की सुरक्षा पर सवाल

 

पत्थरबाजी में सब-इंस्पेक्टर घायल
बिगड़ती स्थिति को देखते हुए नगर निगम की टीम को अपना अभियान बीच में ही रोकना पड़ा. मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए दोनों गुटों को अलग किया और स्थिति को नियंत्रण में लाया. अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया, जिसके बाद स्थिति को सफलतापूर्वक नियंत्रण में कर लिया गया. इसके बाद हुई पत्थरबाजी में सब-इंस्पेक्टर अंकित बनोध घायल हो गए और फिलहाल उनका इलाज चल रहा है.

दोषियों पर की जाएगी सख्त कार्रवाई
वहीं इस मामले पर CSP दीपिका शिंदे ने बताया कि पंचमपुरा इलाके में नगर निगम द्वारा सड़क चौड़ीकरण का काम किया जा रहा था. इस प्रक्रिया के दौरान स्थानीय निवासियों और निगम की टीम के बीच विवाद हो गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया. उन्होंने आगे बताया कि इस घटना के दौरान एक सब-इंस्पेक्टर घायल हो गए और फिलहाल उनका इलाज चल रहा है. पूरे मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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